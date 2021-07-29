На публикацию «Кур'ера», как здание бывшего Универсама № 21 начало превращаться в «калибр», уроженец Слуцка Давид Кантровиц написал в комментариях нашей страницы в Instagram свои воспоминания из детства.

«А когда-то, ещё в советское время и начале 90-ых, в этом магазине, точнее в кафе, продавались самые вкусные молочные коктейли, пирожные и мороженое с вареньем, — пишет Давид Кантровиц. — А зимой, между ступеньками на горке, детвора в обледеневших штанах скатывалась по льду. Мы приезжали с дедушкой на велосипедах, оставляя их прямо на входе в магазин, в те времена их мало кто приковывал цепями, и шли покупать свежий хлеб, молоко и сладкие кукурузные палочки.

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Летом, около магазина, часто стояла передвижная бочка с холодным квасом, а недалеко от входа были автоматы со сладкой газированной водой за 3 копейки. Это был большой, светлый магазин с огромным количеством товара, как мне тогда казалось. На входе стояли бабушки и продавали товары из собственных хозяйств. Жизнь кипела. Жаль, что он сейчас в таком состоянии. Место хорошее.

Я не знаю ни одной другой страны, где торговля продуктами питания и другими товарами первой и повседневной необходимости была бы настолько убыточной, что приводила бы к постоянному закрытию такого рода магазинов, вдобавок ещё и находящихся в правильном месте. Одно радует, НАТО нас не захватило и оставило 21-е универсамы и заводы нашей страны в покое".

Напомним, что Давид Кантровиц родился в Слуцке, но в 1995 году переехал в Москву, а потом почти сразу — в Канаду. Получил степень бакалавра наук в экономике и международных отношениях в университете Торонто и степень магистра наук в Австралийском национальном университете. Он бесплатно перевёл для случчан и других жителей Беларуси статьи про коронавирус.