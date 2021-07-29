Почему мне обидно за Sluts… ой, простите, за Слуцк. О неблагозвучном написании названия нашего города и что с этим делать

Часто вижу название нашего города в англо-язычном написании «Slutsk». Типа: I love Slutsk!" Мои знакомые, англоязычные, когда видят это название Слуцка, делают бровки домиком.

И я их хорошо понимаю. Дело в том, что согласно грамматическим правилам английского, слово «Slutsk» всегда читается как «Слатск». Оно бы и ничего, если бы не основа этого слова: «Slut (Слат)»: шлюха, потаскушка, грязнуля, да, и просто, известное русское слово на б…. Вроде: «Бл…дск».

Очень не хочется, чтобы название нашего прекрасного города вызывало у иностранцев подобные ассоциации. Я предлагаю везде писать Sluck, или что-то в этом роде.

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