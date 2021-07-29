В редакцию «Кур'ера» обратился житель деревни Заградье, что в 15 километрах от Слуцка. Он рассказал, что на местном кладбище некому навести порядок. Ворота развалились, забор упал, территория, отведённая под захоронения, заросла кустами и травой, а старые деревья вот-вот упадут. Когда будет благоустроено кладбище, жители спросили 26 июля на встрече с местными руководителями. «Кур'ер», в свою очередь, узнал в Козловичском сельсовете, как будет решена эта проблема.

Так выглядит сельское кладбище в Заградье

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Про встречу с местными жителями

«Покупая в автолавке хлеб, я случайно узнал, что в 15:00 на площадке, возле магазина состоится собрание жителей деревни по проблеме деревенского кладбища, — рассказал местный житель, обратившийся в редакцию. — К нам приехал директор ОАО „Козловичи“, представитель Слуцкого райисполкома, председатель Козловичского сельсовета. Людей собралось человек 15 пенсионеров и дачников, потому что многие о собрании так и не узнали».

Жители считают, что кладбище нужно содержать в порядке: территорию чистить, забор и ворота менять, или хотя бы отремонтировать, вывезти скопившийся мусор, удалить аварийные деревья. Есть могилы, за которыми много лет никто не ухаживает, они заросли травой и кустарником.

«От приехавших мы узнали, что денег на содержание и благоустройство кладбища у сельисполкома нет. Председатель сказал, что сельсовет для благоустройства кладбища ничего не может сделать из-за отсутствия денег, отсутствия техники и людей. Даже не может заменить упавший забор, потому, что по закону этот забор должен служить оградой кладбищу ещё три года. Аварийные деревья должен удалять специалист, которого тоже нет».

Ситуацию прокомментировал председатель Козловичского сельисполкома

«Кур'ер"узнал у местной администрации, как решатся проблемы, связанные с содержанием и благоустройством кладбища в деревне Заградье.

«Прошла встреча с населением, обсуждался вопрос о благоустройстве кладбища. С жителями мы обговорили, что в сентябре проведём субботник, — рассказал Александр Зогинов, председатель Козловичского сельисполкома, председатель Козловичского сельского Совета депутатов. — Хозяйство выделит технику для уборки и наведения порядка и удаления аварийных деревьев, которые находятся на кладбище. Также жители соберут средства, чтобы пригласить альпинистов, которые помогут с деревьями, растущими среди захоронений. Староста деревни — инициативный человек, она с жителями деревни будет решать этот вопрос, как они посчитают нужным.

Местная исполнительная власть проводит работы в зависимости от того, сколько средств выделено. Сельсовет сейчас обкашивает территорию кладбища по периметру, внутри и снаружи, дорожки. Специализированная организация — ЖКХ, вывозит мусор. Замена ограждения и ворот запланированы на следующий год, хозяйство планировало нам помочь".