«Вы взорвётесь и соседей взорвёте, а потом платить будете». Как продавец склонял 86-летнюю случчанку к покупке датчика газа

После публикации «Кур'ера» о самозванцах-газовщиках, которые продают людям сигнализаторы загазованности по завышенной цене, в редакцию пришла случчанка. Она рассказала, как такой лже-работник службы газа обработал её престарелую беспомощную мать, и почему милиция ничего не может сделать.

Долго звонил в дверь

«Это произошло 19 июля. Моей маме 86-ой год, она живет одна в бараке, я каждый день к ней прихожу, чтобы делать, что нужно, — рассказала Галина. — Она плохо слышит, плохо видит и с трудом ходит. Человек почти беспомощный. В тот понедельник она была дома. Ей кто-то долго звонил в дверь, она не сразу и услышала. Но всё-таки дошла до двери, потому что настойчиво звонили. Открыла дверь, а там представительный мужчина, лет сорока. Он сказал, что из газовой службы Минска, пришел посмотреть состояние плиты.

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„Задурил голову“

Мама, как и другие пожилые люди, к официальным службам относится с доверием, если милиция, пожарные, газ, то пускает. Он прошёл на кухню. А у неё только газовая плита с баллоном, газового отопительного котла нет. Посмотрел что-то в плите, начал ей говорить, что она одна, вдруг утечка газа :"Вы взорветесь, и соседей взорвете, будете платить потом». И всё такое. В общем, задурил ей голову, она и расслышала, и поняла не всё.

Потом привинтил ей быстро эту штучку на стену, сказал включать шнур в розетку. Выписал накладную и говорит: «Платите 199 рублей. Вам, как пенсионерке, — скидка 50%, остальные платят почти 400». Она и заплатила.

Как бы добровольное решение

Я когда пришла, рассмотрела накладную и этот гарантийный талон. Самое интересное в нём — пункт 7, он жирным шрифтом выделен: «Покупатель /…/добровольно принимает решение о приобретении данной системы и уведомлён, что приобретение не носит обязательный характер». Но он же ей ничего не сказал об этом. Вот такая уловка.

Что сказали в милиции

Я позвонила в милицию, но они сказали, что такими делами не занимаются, поскольку она сама подписала бумаги, её никто не заставлял. Конечно, выходит, что так и есть. Мы маме постоянно говорим, чтобы не открывала никому. Я отгоняла сколько раз непонятных людей с этими кастрюлями, с подарками! Она знает, но тут же пришла газовая служба, она и открыла.

Я этому продавцу звонила, чтобы забрал свой прибор и вернул деньги. А он ответил, что по документам мама всё сделала добровольно, поэтому уличили их в мошенничестве у нас не получится!

Хочу сказать всем: никому не открывайте и родителям постоянно это повторяйте!"