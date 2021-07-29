В деревне Подлужье в 30 км от Слуцка утонула 14-летняя девочка

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Вечером 28 июля спасателям сообщили, что в искусственном водоёме возле деревни Подлужье Копыльского района утонул ребёнок.

Сотрудники МЧС приехали и достали из воды тело 14-летней девочки.

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