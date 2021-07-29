29 июля есть необычный праздник, или почему случчанин предлагает чаще поворачивать налево

29 июля есть необычный праздник — «День поворачивания налево» (не путать — со «сходить налево»).

Как установили некоторые учёные, человек за свою жизнь в два раза чаще поворачивает направо, чем налево. То есть, люди что-то интересное могут пропустить, уделяя больше внимания одной стороне. Поэтому нынешний праздник предлагает открыть новые перспективы, если сегодня неожиданно повернуть налево. Попробуйте! Ваше любопытство будет вознаграждено. Но экспериментируйте лучше пешком, а не на машине.

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Впрочем, у каждого есть выбор. И как поёт Андрей Макаревич: «Каждый, право, имеет право на то, что слева, и то, что справа…».