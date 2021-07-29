По многочисленным комментариям в наших соцсетях мы сделали вывод, что вам нравится смотреть и читать репортажи из Слуцких деревушек. Для многих это воспоминания из детства: папина старая машина, бабушкин дом, магазин, в котором покупалось самое вкусное мороженное… Поэтому мы не стали откладывать традиционную поездку, и направились в Болотчицы (Беличский сельсовет), что в 20 км от Слуцка.

Болотчицы существуют примерно с 16 века. Здесь есть храм, старинная церковь, магазин, почта, ФАП, столовая и сельский дом культуры. Раньше была и школа, но она давно уже закрыта. Посмотрите, как выглядит эта деревня.

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Ранее. Болотчицы хотят самостоятельности

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