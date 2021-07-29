По многочисленным комментариям в наших соцсетях мы сделали вывод, что вам нравится смотреть и читать репортажи из Слуцких деревушек. Для многих это воспоминания из детства: папина старая машина, бабушкин дом, магазин, в котором покупалось самое вкусное мороженное… Поэтому мы не стали откладывать традиционную поездку, и направились в Болотчицы (Беличский сельсовет), что в 20 км от Слуцка.

Болотчицы существуют примерно с 16 века. Здесь есть храм, старинная церковь, магазин, почта, ФАП, столовая и сельский дом культуры. Раньше была и школа, но она давно уже закрыта. Посмотрите, как выглядит эта деревня.

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Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Отец Андрей своими руками сделал для местных детей площадку на территории Храма
Сельский клуб. Точнее то, что от него осталось. Он всё ещё работает, здесь организовываются праздники и поёт вокальный коллектив «Одуванчики»

Заброшенная школа

В магазине неплохой ассортимент и вежливая продавец

Местная столовая славится на весь район

Недействующая Преображенская церковь

ФАП

Почта

Фотографии с дрона: Алесь Достанко

Ранее. Болотчицы хотят самостоятельности

ПИШИТЕ. Нам интересно знать историю вашей малой родины, общаться с разными людьми, которые там родились и выросли. Если вы хотите рассказать про вашу родную деревню (неважно, большая она или маленькая), пишите нам.

Пишите на электронную почту sa@kurjer.info или звоните в редакцию по телефонам: 2 05 05, 2 06 06 (зовите Александру).

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