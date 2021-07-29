Как я на рыбалке проткнула себя крючком, 20 минут текла кровь... Зато сделала полезные выводы: про детей, прививки, автомобиль и качество вещей

Доброго дня! Хочу рассказать историю, которая произошла пару дней назад. Сейчас мне смешно, а вот тогда было не до смеха!

Поехали я, муж и наш пятилетний сын отдохнуть на озеро Красная Свобода в район базы отдыха около шлюза. Муж там обычно ловил с берега окуней. Это километров 70 от Слуцка в лесу. Связь почти не ловит. Все было отлично. Погода супер, чай, озеро. У мужа обычная удочка со снастью «болда», а у ребенка метр удочка и метр лески и на конце болда с крючком 6 и силиконовой рыбкой. Ребенок закидывает у берега, поводит вправо-влево и рыбка на крючке. Я стояла за ребёнком, забрасывала наживку чуть дальше, а он уже ловил. Я следила, чтобы ребёнок не упал в воду. Потом вдруг заметила, что сын дергает за удочку один раз, потом второй, а крючок будто зацепился.

Я еще смотрю и думаю:

— Странно, как он мог так сильно зацепить за камни крючок?

Опускаю глаза, а крючок… В МОЕЙ НОГЕ в икре под коленом!!!

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До меня сразу не дошло… Было чувство, знаете, как люди рассказывают, как держат в руках свою ногу и не понимают, как это произошло. Так и я!

Когда муж это увидел, он чуть не упал! До города 70 км, час езды почти, связь не ловит! В машине была аптечка, ребенок побежал за ней, каким-то образом перелез через ограждение 1,20 метра, открыл машину, отдал мужу. А в аптечке таблетки, бинт и йод в ампулах! Руки грязные, обработать нечем. Как оказалось, достать крючок из ноги не минутное дело. Муж пытался, у него тряслись руки. Крючок в ноге был почти целиком. И зазубрина не давала его вытащить.

Я кричала:

— Достань его любой ценой. Рви живьём, только достань его! Мне не больно! Я же не поеду с ним 70 км в ноге!

Муж и тянул, и пытался вырвать его живьём трясущимися руками. Текла кровь. Это продолжалось минут 20. Потом я села на камни и стала доставать сама, вытрясая из ампулы йод на кожу вокруг крючка. Говорят, что когда грызун попадает в капкан, чтобы спастись, он может отгрызть себе ногу. Я чувствовала нечто подобное! Когда достала, у меня чуть слёзы не хлынули из глаз! Это было всё! У меня был шок, не от боли, а от того, что такое вообще бывает!

В приёмном покое пошутили о чувствах рыб во время рыбалки и на следующий день мне пришлось дать прививку от столбняка, которую кстати дают раз в 10 лет.

Сейчас я точно знаю:

какие крючки для рыбалки самые лучшие и острые — входят в ногу безболезненно!)))

что аптечку в машине нужно обязательно проверять после зимы и следить за сроками лекарств (перекиси там не было. А о том, что у йода год назад сошёл срок годности я узнала только в машине по дороге домой))))

что дети на рыбалке это повод для повышенного внимания и может случится, что угодно. Причём не только с ними самими.

Напоследок посмотрите немного фото Краснослободских красот: