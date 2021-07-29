Подпишись на «Кур'ер» от 3-х месяцев — и получи нашу карту. Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор со скидками!
Карта «Кур'ера» — это возможность получить скидки от 5 до 20% на товары и услуги у местных предпринимателей, а их уже 44! Весь список можно посмотреть по ссылке.
Подписаться на газету можно не выходя из дома! Позвоните по тел. (801 795) 4 70 45 либо 154 и оставьте заявку на оформление подписки на дому. К вам придёт почтальон и оформит подписку!
- Подписной индекс — 64 066. Более подробную информацию и цены можно узнать здесь.
- Свежий номер газеты «Кур'ер» можно купить на сайте «Белкиоска» здесь (.pdf).
Подписаться на газету «Кур'ер» также можно в редакции (ул.Ленина, 128). И вы получите приятные бонусы:
- бесплатное размещение одного частного объявления в разделах «Продам» и «Куплю»;
- бесплатная публикация поздравления, благодарности, соболезнования (1 раз в месяц, размер модуля 25 см2);
- СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.
Случчане высказали претензии к провайдеруВ редакцию обратилось несколько случчан, которые считают, что компания, предоставляющая услуги интернета и телевидения, ущемляет их права как потребителей. «Кур'ер» получил разъяснения от компании-провайдера.
На даче у случчанина бесследно исчез дом
В «Кур'ер» обратился житель Слуцка Валерий Подобрый. Он рассказал, что его старый дом на даче в Солигорском районе в какой-то момент перестал существовать. При этом по документам он есть, и налог за него он всё равно платит.