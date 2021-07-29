Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор

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Случчане высказали претензии к провайдеру

На даче у случчанина бесследно исчез дом

В редакцию обратилось несколько случчан, которые считают, что компания, предоставляющая услуги интернета и телевидения, ущемляет их права как потребителей. «Кур'ер» получил разъяснения от компании-провайдера.

В «Кур'ер» обратился житель Слуцка Валерий Подобрый. Он рассказал, что его старый дом на даче в Солигорском районе в какой-то момент перестал существовать. При этом по документам он есть, и налог за него он всё равно платит.

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Хорошо летом в деревне, — думают горожане. А что по этому поводу говорят сельские жители, а ещё дачники, которые на летний сезон перебираются в деревни? Как проходит их жизнь на селе? Об этом они рассказали «Кур'еру» во время традиционных поездок по деревням.Случчанин Даниил Савеня незрячий с детства. Но это не мешает ему петь, заниматься музыкой и совершенствовать своё мастерство. Несколько лет назад российская певица Диана Гурцкая назвала случчанина «маленьким Паваротти».Оформить покупку квартиры или дома ещё недостаточно для того, чтобы стать полноправным владельцем этой недвижимости. Важно, чтобы документы на собственность были оформлены правильно.«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Для нынешних случчан — это настоящий экскурс в историю родного края, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края» — nasledie-sluck.by, где можно прочитать все части воспоминаний о Случчине.