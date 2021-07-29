Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор

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Случчане высказали претензии к провайдеру

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор
Фото: Владимир Амельченя
В редакцию обратилось несколько случчан, которые считают, что компания, предоставляющая услуги интернета и телевидения, ущемляет их права как потребителей. «Кур'ер» получил разъяснения от компании-провайдера.

На даче у случчанина бесследно исчез дом

В «Кур'ер» обратился житель Слуцка Валерий Подобрый. Он рассказал, что его старый дом на даче в Солигорском районе в какой-то момент перестал существовать. При этом по документам он есть, и налог за него он всё равно платит.

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Работы в деревне хватает, а вот поговорить не с кем

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор
Фото: Александра Шагойко
Хорошо летом в деревне, — думают горожане. А что по этому поводу говорят сельские жители, а ещё дачники, которые на летний сезон перебираются в деревни? Как проходит их жизнь на селе? Об этом они рассказали «Кур'еру» во время традиционных поездок по деревням.

«Скрытые возможности есть у всех, просто их надо рассмотреть»

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор
Фото: Ольга Паздерина
Случчанин Даниил Савеня незрячий с детства. Но это не мешает ему петь, заниматься музыкой и совершенствовать своё мастерство. Несколько лет назад российская певица Диана Гурцкая назвала случчанина «маленьким Паваротти».

Как стать собственником жилья по всем правилам

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор
Фото с сайта Daraja.ru
Оформить покупку квартиры или дома ещё недостаточно для того, чтобы стать полноправным владельцем этой недвижимости. Важно, чтобы документы на собственность были оформлены правильно.

Записки очевидца: жизнь в прифронтовом Слуцке

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор
Фото с сайта nasledie-sluck.by
«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Для нынешних случчан — это настоящий экскурс в историю родного края, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края» — nasledie-sluck.by, где можно прочитать все части воспоминаний о Случчине.

Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 29 июля. Обзор