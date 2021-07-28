Министерство юстиции РФ разрешило органам ЗАГС регистрировать браки на дому или в медицинских учреждениях. Но для этого нужны будут особые обстоятельства, говорится в приказе ведомства.

Теперь любая влюблённая пара сможет попросить расписать их в домашних условиях.

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«Основанием для выполнения административной процедуры проведения государственной регистрации заключения брака с выездом на дом, в медицинскую или иную организацию в присутствии лиц, вступающих в брак, являются особые обстоятельства, указанные в заявлении заявителей», говорится в приказе.

Пример обстоятельств:

беременность,

рождение ребёнка,

непосредственная угроза жизни одной из сторон

Если же сотрудники какого-то ЗАГСа ответят отказом на приглашение на дом, то руководитель данного органа ЗАГС по требованию молодожёнов должен будет выдать официальный письменный отказ. Этот документ можно будет обжаловать в суде.