В Ватикане судят экс-кардинала. Его обвиняют в растрате 350 млн евро

В Ватикане судят кардинала Беччиу, бывшего близкого соратника папы римского Франциска. Его обвиняют в растрате сотен миллионов евро из церковных средств на покупку недвижимости в Лондоне.

73-летний кардинал Джованни Анжело Беччиу стал самым высокопоставленным священником в новейшей истории католической церкви, попавшим под суд за предполагаемые финансовые преступления. Сам он отвергает обвинения.

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Кардинал Беччиу вместе с группой сообщников обвиняется в растрате 350 млн евро (30,5 млрд рублей), в том числе на покупку недвижимости в фешенебельном лондонском районе Челси.

В сентябре, когда стало известно о результатах расследования этой сделки, папа римский уволил кардинала с должности — он заведовал пожертвованиями в финансовом секретариате Ватикана.

Продолжавшееся два года расследование показало, что Ватикан потерял миллионы евро, в том числе из пожертвований прихожан, на покупку в 2014 году доли в бывшем складе лондонского люксового универмага Harrods, который планировалось перестроить в жилой дом с роскошными апартаментами.

Кроме того, кардинала обвиняют в том, что он незаконно помогал деньгами церкви фирмам и благотворительным организациям своих братьев на их родной Сардинии.

Кроме кардинала Беччиу, на скамье подсудимых оказались ещё девять человек. Их обвиняют в хищениях, вымогательстве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением.

В числе обвиняемых Чечилия Маронья, бывшая подчинённая кардинала Беччиу. Её обвиняют в покупке предметов роскоши на средства, предназначенные на тайные операции Ватикана, в том числе освобождение священников, взятых в заложники в разных странах.

Все обвиняемые отрицают свою вину. В случае обвинительного приговора им грозят тюрьма или штрафы, либо и то, и другое.

«Я считаю, что этот суд станет поворотным пунктом и повысит доверие к Святому престолу в финансовой сфере. Сам факт суда свидетельствует, что внутренний контроль работает. Дело инициировано изнутри Ватикана», — сказал Хуан Антонио Герреро, глава экономического секретариата Ватикана, официальному интернет-изданию Vatican News.