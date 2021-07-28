Доўгачаканае свята для многіх салігарчан адбылося 27 ліпеня, калі афіцыйна абвесцілі, што дом на 322 кватэры для працаўнікоў «Беларускалій» пабудаваны.

«Гэта быў першы вопыт будаўніцтва такіх дамоў. А ўсё новае даецца не проста, таму трошкі спазніліся са святам», — прыкладна так сказаў Іван Галаваты, Генеральны дырэктар «Беларускалія».

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На свяце прысутнічаў Сяргей Лапановіч, загадчык Упраўлення Міністэрства надзвычайных спраў Мінскай вобласці, які аб’явіў, што дарыць гораду новую аўтавышку, у якой даўно была патрэба. «Галоўная бяспека жыхароў высотнага дома залежыць ад вас, жыхары», — сказаў ён пры гэтым.