В Слуцком районе награждают лидеров уборочной кампании

В Слуцком районе награждают комбайнёров и водителей, которые намолотили и перевезли более тысячи тонн зерна, пишет «Слуцкі край».
Благодарственные письма и подарки вручили:
- Владимиру Цейко и Виталию Стрельчику, водителям СХФ сыркомбината;
- Александру Долбику, Николаю Хотенко, водителям ОАО «Витко-Агро», и Александру Нестеровичу, комбайнёру;
- Александру Грачеку, водителю ОАО «Козловичи-Агро», Сергею Белану и Денису Денисову, комбайнёрам;
- Михаилу Фандюхину и Вадиму Прокоповичу, комбайнёрам совхоза «Рачковичи», а также Руслану Алейчику, молодому водителю сельхозорганизации.