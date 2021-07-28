В Слуцком районе награждают лидеров уборочной кампании

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В Слуцком районе награждают лидеров уборочной кампании
Фото: «Слуцкі край»

В Слуцком районе награждают комбайнёров и водителей, которые намолотили и перевезли более тысячи тонн зерна, пишет «Слуцкі край».

Благодарственные письма и подарки вручили:

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  • Владимиру Цейко и Виталию Стрельчику, водителям СХФ сыркомбината;
  • Александру Долбику, Николаю Хотенко, водителям ОАО «Витко-Агро», и Александру Нестеровичу, комбайнёру;
  • Александру Грачеку, водителю ОАО «Козловичи-Агро», Сергею Белану и Денису Денисову, комбайнёрам;
  • Михаилу Фандюхину и Вадиму Прокоповичу, комбайнёрам совхоза «Рачковичи», а также Руслану Алейчику, молодому водителю сельхозорганизации.
В Слуцком районе награждают лидеров уборочной кампании
Фото: «Слуцкі край»
В Слуцком районе награждают лидеров уборочной кампании
Фото: «Слуцкі край»