Женщина 9 месяцев не выходила из дома, боясь «ковида». В первый же день на улице её насмерть сбила машина, пока она доставала маску

62-летнюю Сару Льюис, жительницу английского города Уэймут, которая впервые за девять месяцев вышла из дома, сбил насмерть грузовик. Женщина не покидала своё жильё, чтобы защититься от коронавируса, пишет Еsquire со ссылкой на Daily Mirrоr.

Дождавшись такси, Льюис начала переходить дорогу, но не заметила приближающегося автомобиля, поскольку доставала из сумки защитную маску. Кроме того, женщина попала в слепую для водителя грузовика зону. Когда он давал задний ход, проверил зеркала заднего вида и дорогу вокруг себя, но не увидел женщину.

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Некоторое время после аварии Льюис не могли достать из-под автомобиля, однако после прибытия спасателей стало ясно, что она умерла. Судмедэкспертиза показала, что женщина скончалась от травм, полученных в результате аварии.

Расследуя происшествие, врачи также узнали, что ранее женщину признали клинически уязвимой к коронавирусу. Из-за этого она и не покидала свой дом с 16 ноября прошлого года, когда ей нужно было припарковать свой автомобиль в гараже.