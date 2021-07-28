Как самому обустроить безопасный дымоход для газового котла. Советы специалиста

Если дом отапливается газом, то следует позаботиться об отводе продуктов горения. Как правильно выбрать выбрать и установить дымоход для газового котла или колонки, «Кур'еру» рассказали специалисты по энергетическому и газовому надзору.

Один из самых опасных продуктов, образующихся при горении — угарный газ, вдыхание которого грозит тяжелым отравлением. Если дымоход, отводящий продукты горения, установлен неправильно или поврежден, это может привести к отравлению.

Чтобы избежать подобных проблем, нужно правильно спроектировать и смонтировать дымоход и следить за его состоянием.

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Про выбор материалов для дымохода

При устройстве дымохода для газового котла следует использовать очень прочные материалы. Они должны быть огнестойкими, способными контактировать с влагой и кислотами, выделяющимися при сгорании газа и оседающими на стенках дымохода в виде конденсата.

При выборе материала необходимо обратить внимание на такой параметр, как газопроницаемость материала. Он должен быть нулевым. Кроме того, материал должен быть не слишком тяжелым, поскольку такая конструкция создает дополнительную нагрузку на стены и фундамент дома.

Домовладельцы все чаще останавливают выбор на легких трубах из кислотостойкой нержавейки, используют фуранфлекс, защитные рукава, керамические модули.

Дымоход из стали

Дымоходы из нержавеющей стали считаются оптимальными. Они устойчивы к коррозии, имеют небольшой вес и обеспечивают отличную тягу. Срок эксплуатации дымохода из стали обычно составляет около 15 лет. Монтаж можно выполнить самостоятельно, поскольку отдельные элементы конструкции продаются в виде готовых модулей.

Оцинкованная сталь с отведением продуктов горения справляется гораздо хуже, чем нержавейка. Влажные и горячие испарения с повышенной кислотностью быстро разрушают этот материал. Его придется заменить уже через пять лет.

Керамический дымоход

Он отличаются высоким сроком эксплуатации, может прослужить до 30 лет. Особенно популярны и удобны модели европейского производства с внешним контуром из стали.

У этого варианта есть недостатки:

Большой вес конструкции, который следует соотнести с несущей способностью фундамента и стен дома.

Повышенные требования к монтажу. Для получения максимальной тяги керамический дымоход должен быть расположен строго вертикально, а, а это возможно сделать не везде.

Коаксиальный дымоход

Коаксиальный дымоотвод — выбор современный, но дорогостоящий. Его конструкция представляет две трубы, вложенные друг в друга. По внутренней трубе отводятся продукты горения, а внешняя предназначена для подведения воздуха. Схема монтажа коаксиального дымохода в горизонтальном исполнении. Эта конструкция универсальная. Она складывается из нескольких частей вложенных одна в другую. Удерживаются отдельные элементы благодаря наличию специальных перемычек. Поставляется коаксиальный дымоход в виде модулей, что облегчает его сборку и установку. Еще одно преимущество — повышенный уровень безопасности.

Кирпичный дымоход

Это не лучший вариант для газового котла. Массивная конструкция не отличается хорошей тягой, весит слишком много, а служит недолго. Чистить такой дымоход нужно часто, на его поверхности скапливается много конденсата. Срок его эксплуатации при использовании с газовым оборудованием невелик.

Канал из кирпича опасен еще и тем, что из-за неровности внутренних стенок при низкой наружной температуре может проявиться эффект обратной тяги или образоваться водяная пробка, что приведет к прекращению процесса горения.

При обустройстве кирпичного дымохода рекомендуется выполнить его гильзование: внутрь корпуса из кирпичной кладки вставляется специальный стальной вкладыш-гильза, гладкие стенки которого способствуют отводу продуктов горения и препятствуют накоплению отложений. Устройство чисто кирпичных дымоходов при новом строительстве в Беларуси запрещено.

Если в доме имеется старый дымоход из кирпича, его можно использовать, вставив вовнутрь специальный вкладыш из нержавеющей стали. Кирпичная кладка становится защитным футляром. Разумеется, диаметр вкладыша и его конфигурация должны соответствовать нормам.

Дымоходы из асбоцементных труб

Такие конструкции встречаются достаточно редко. Асбоцементная труба имеет большую массу и должна занимать строго вертикальное положение. Этот материал гигроскопичен и впитывает конденсат, появляющийся при выходе нагретых газов. Последствием его перегрева может стать взрыв или возгорание. Ввиду своих недостатков обустройство такого варианта строго не рекомендуется. Срок эксплуатации асбоцементного дымохода не превышает пяти лет.