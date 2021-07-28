В микрорайоне «Чехова» горячую воду должны были отключить на две недели, начиная с 26 июля, но это перенесли на август.
Котельная № 2
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|14 Партизан
|4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70
|с 9.08 по 21.08
|Ленина
|211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231
|Чехова
|3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55
|Зелёная
|3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 17, 17А, 19, 21, 25
|Борисовца
|6, 10, 14, 16, 18, 20, 20А, 24, 30
|Ивановского
|5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17
|Василя Витки
|1
Котельная № 4
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Гагарина
|7, 13, 17, 19, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28
|с 16.08 по 29.08
|Ленина
|9, 15, 313, 313А
Котельная № 12 (льнозавод)
|Улица
|Номер дома
|Период отключения
|Ленина
|300/1, 300/2, 304
|с 02.08 по 15.08