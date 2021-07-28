В микрорайоне «Чехова» горячую воду должны были отключить на две недели, начиная с 26 июля, но это перенесли на август.

Котельная № 2

Улица Номер дома Период отключения 14 Партизан 4, 6, 8, 60, 66, 66А, 70 с 9.08 по 21.08 Ленина 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223 корп.1, 223, 225, 227, 231 Чехова 3, 5, 18, 20, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 51, 53, 59, 55 Зелёная 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 17, 17А, 19, 21, 25 Борисовца 6, 10, 14, 16, 18, 20, 20А, 24, 30 Ивановского 5, 5А, 7, 11, 11А, 113, 13А, 15, 15А, 17 Василя Витки 1

Котельная № 4

Улица Номер дома Период отключения Гагарина 7, 13, 17, 19, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28 с 16.08 по 29.08 Ленина 9, 15, 313, 313А

Котельная № 12 (льнозавод)