«Увязла мамочка с коляской». Залежи песка мешают людям у выхода со Слуцкого рынка на улицу 2-ю Колхозную (фотофакт)

Отдел новостей
-
0
«Увязла мамочка с коляской». На выходе со Слуцкого рынка на улицу 2-ю Колхозную — залежи песка
Фото: Олеся Белая

На улице 2-й Колхозной есть калитка на Слуцкий рынок. Со стороны улицы перед этой калиткой — благоустроенный спуск с ровной плиткой и перилами. Но те, кто благополучно минует этот спуск, за калиткой встретят преграду в виде глубокого песка.

Работница рынка Лилия Сергеевна рассказала «Кур'еру»: «Через этот вход постоянно идут люди. Из Лучников много кто идёт. Бабки с корзинками, с тележками. Недавно иду, вижу — мамочка с коляской увязла. Сама, может, 25 килограмм с ботинками. И жалуется. Я говорю: „Чего ты здесь жалуешься, иди в горисполком“. Мы обращались к руководству рынка, а что толку?»

«Увязла мамочка с коляской». На выходе со Слуцкого рынка на улицу 2-ю Колхозную — залежи песка
Вход на рынок с улицы Колхозной благоустроен спуском с перилами. Фотографии: Олеся Белая
«Увязла мамочка с коляской». На выходе со Слуцкого рынка на улицу 2-ю Колхозную — залежи песка
«Увязла мамочка с коляской». На выходе со Слуцкого рынка на улицу 2-ю Колхозную — залежи песка
За калиткой начинается песок
«Увязла мамочка с коляской». На выходе со Слуцкого рынка на улицу 2-ю Колхозную — залежи песка

Реклама