Только 30, 31 июля и 1 августа скидки на весь шоколадный ассортимент

«Красный пищевик» объявляет шоколадные дни. Сладкое сумасшествие по самым выгодным ценам в сети фирменных магазинов. Зефир в шоколаде, халва в шоколаде и, конечно же, мармелад в шоколаде раскрасят ваши выходные самыми ярками красками лета. И это далеко не весь список! Настоящий шоколадный бум. — только в наших фирменных магазинах.
Торопитесь за истинным удовольствием по отличным скидкам.
Адрес:
- г. Слуцк, ул. Ленина, 150.
- г. Минск, ул. В Хоружей, 8 (Комаровский рынок).
Режим работы:
- понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;
- суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;
- санитарный день: последний день месяца.
ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279