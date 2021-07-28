Только 30, 31 июля и 1 августа скидки на весь шоколадный ассортимент

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«Красный пищевик» объявляет шоколадные дни. Сладкое сумасшествие по самым выгодным ценам в сети фирменных магазинов. Зефир в шоколаде, халва в шоколаде и, конечно же, мармелад в шоколаде раскрасят ваши выходные самыми ярками красками лета. И это далеко не весь список! Настоящий шоколадный бум. — только в наших фирменных магазинах.

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«Красный пищевик» объявляет шоколадные дни. Сладкое сумасшествие по самым выгодным ценам в сети фирменных магазинов. Зефир в шоколаде, халва в шоколаде и, конечно же, мармелад в шоколаде раскрасят ваши выходные самыми ярками красками лета. И это далеко не весь список! Настоящий шоколадный бум. – только в наших фирменных магазинах.

«Красный пищевик» объявляет шоколадные дни. Сладкое сумасшествие по самым выгодным ценам в сети фирменных магазинов. Зефир в шоколаде, халва в шоколаде и, конечно же, мармелад в шоколаде раскрасят ваши выходные самыми ярками красками лета. И это далеко не весь список! Настоящий шоколадный бум. – только в наших фирменных магазинах. «Красный пищевик» объявляет шоколадные дни. Сладкое сумасшествие по самым выгодным ценам в сети фирменных магазинов. Зефир в шоколаде, халва в шоколаде и, конечно же, мармелад в шоколаде раскрасят ваши выходные самыми ярками красками лета. И это далеко не весь список! Настоящий шоколадный бум. – только в наших фирменных магазинах. «Красный пищевик» объявляет шоколадные дни. Сладкое сумасшествие по самым выгодным ценам в сети фирменных магазинов. Зефир в шоколаде, халва в шоколаде и, конечно же, мармелад в шоколаде раскрасят ваши выходные самыми ярками красками лета. И это далеко не весь список! Настоящий шоколадный бум. – только в наших фирменных магазинах.

Адрес:

  • г. Слуцк, ул. Ленина, 150.
  • г. Минск, ул. В Хоружей, 8 (Комаровский рынок).

Режим работы:

  • понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;
  • суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;
  • санитарный день: последний день месяца.

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279