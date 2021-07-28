Только 30, 31 июля и 1 августа скидки на весь шоколадный ассортимент

«Красный пищевик» объявляет шоколадные дни. Сладкое сумасшествие по самым выгодным ценам в сети фирменных магазинов. Зефир в шоколаде, халва в шоколаде и, конечно же, мармелад в шоколаде раскрасят ваши выходные самыми ярками красками лета. И это далеко не весь список! Настоящий шоколадный бум. — только в наших фирменных магазинах.

Торопитесь за истинным удовольствием по отличным скидкам.

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Адрес:

г. Слуцк, ул. Ленина, 150.

г. Минск, ул. В Хоружей, 8 (Комаровский рынок).

Режим работы:

понедельник-пятница — с 09.00 до 19.00;

суббота-воскресенье — с 09.00 до 18.00;

санитарный день: последний день месяца.

ОАО «Красный пищевик» УНП 700 067 279