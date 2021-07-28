БГУИР также поднял стоимость обучения. Примерно на 10%

На сайте БГУИР появились новые расценки на обучение, которые начнут действовать с 1 сентября. Цены выросли.

Цены в БГУИР выросли и на очное, и на заочное обучение. К примеру, 1 и 2 год очной учёбы на факультете компьютерных систем и сетей по всем специальностям стоил 3550 рублей. В новом учебном году цена увеличится на 350 рублей. Студентам-платникам очной формы обучения факультета информационных технологий и управления в прошлом году за первый курс нужно было заплатить 3550 рублей, за второй — 3390. В этом году стоимость вырастет до 3900 и 3720 рублей соответственно.

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Что касается заочного обучения, то в БГУИР для всех факультетов и специальностей в прошлом году 1 и 2 курс обучения стоил 1280 рублей, а в этом — 1350. Стоимость увеличилась на 70 рублей.

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