Новое предложение от «Белтелекома»

Физическим лицам, которые являются абонентами услуг РУП «Белтелеком», доступна уникальная возможность — приобрести телевизоры и пылесосы в рассрочку на 24 месяца с фиксированным ежемесячным платежом!

К покупке доступны:

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Телевизоры:

KIVI 32F710KB — ежемесячный платеж 35 рублей.

KIVI 43U710KB — ежемесячный платеж 60 рублей.

KIVI 50U710KB — ежемесячный платеж 65 рублей.

Samsung UE50TU7090UXRU — ежемесячный платёж 90 рублей.

JVC LT-43MU508 — ежемесячный платеж 60 руб.

Пылесосы:

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P SKV4109GL — ежемесячный платеж 50 руб.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential / SKV4136GL — ежемесячный платеж 25 руб.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop / SKV4093GL — ежемесячный платеж 35 руб.

Рассрочка доступна при выполнении определенных условий. Количество товара ограничено.

Подробные условия приобретения товара в рассрочку уточняйте в сервисном центре Слуцкого ЗУЭС по номеру 47 130 или оставьте заявку на сайте beltelecom.by/shop, и с вами свяжется наш специалист.

УНП 102 302 863 РУП «Белтелеком» Минский филиал Слуцкий ЗУЭС