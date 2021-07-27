По информации на 27 июля, с 1 августа в Слуцкую центральную районную больницу по распределению придут на работу 16 молодых врачей. Также в этом году девять интернов.

Об этом «Кур'еру» сообщила Виктория Пальчик, начальник отдела кадров Слуцкой ЦРБ.

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Из врачей к работе приступят:

  • три врача-хирурга;
  • три врача анестезиолога-реаниматолога;
  • шесть врачей общей практики;
  • один врач-рентгенолог;
  • один врач-психиатр-нарколог;
  • один врач-невролог;
  • один врач-педиатр участковый.

Также в Слуцкую больницу распределился 21 специалист со средним медицинским образованием:

  • акушерка — 1,
  • помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи — 9;
  • заведующий ФАПом — 1;
  • медсёстры — 10.