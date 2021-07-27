По информации на 27 июля, с 1 августа в Слуцкую центральную районную больницу по распределению придут на работу 16 молодых врачей. Также в этом году девять интернов.

Об этом «Кур'еру» сообщила Виктория Пальчик, начальник отдела кадров Слуцкой ЦРБ.

Реклама

Из врачей к работе приступят:

три врача-хирурга;

три врача анестезиолога-реаниматолога;

шесть врачей общей практики;

один врач-рентгенолог;

один врач-психиатр-нарколог;

один врач-невролог;

один врач-педиатр участковый.

Также в Слуцкую больницу распределился 21 специалист со средним медицинским образованием: