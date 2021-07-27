По информации на 27 июля, с 1 августа в Слуцкую центральную районную больницу по распределению придут на работу 16 молодых врачей. Также в этом году девять интернов.
Об этом «Кур'еру» сообщила Виктория Пальчик, начальник отдела кадров Слуцкой ЦРБ.
Из врачей к работе приступят:
- три врача-хирурга;
- три врача анестезиолога-реаниматолога;
- шесть врачей общей практики;
- один врач-рентгенолог;
- один врач-психиатр-нарколог;
- один врач-невролог;
- один врач-педиатр участковый.
Также в Слуцкую больницу распределился 21 специалист со средним медицинским образованием:
- акушерка — 1,
- помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи — 9;
- заведующий ФАПом — 1;
- медсёстры — 10.