Слуцкий монтажник рассказал о плюсах и минусах панорамных окон

Лицо квартиры или дома — красиво оформленные балкон или лоджия. Окна панорамного типа подчёркивают элитарность жилья и индивидуальность его владельца.

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О плюсах и минусах окон в пол рассказал Юрий, который 5 лет занимается монтажом таких конструкций в Слуцке.

Достоинства французских окон

Балкон с панорамным остеклением выгодно выделит квартиру даже в доме хрущёвского типа. Это идеальный вариант для жилищ, из окон которых открывается красивый природный пейзаж.

При недостаточном освещении комнат остекление этого вида поможет решить проблему.

Есть и другие плюсы:

помещение получает больше природного освещения, что экономит электроэнергию;

балконы с таким остеклением не требуют выполнения внешней отделки, а объём внутренней существенно уменьшается, что приводит к снижению расходов на материалы;

увеличивается полезная площадь помещения.

В результате установки панорамных окон характеристики жилья даже улучшаются.

Применение мультифункциональных стёкол защищает от солнца в летний сезон и обеспечивает теплоизоляцию в зимнюю пору, что создаёт максимальный комфорт пребывания в помещении.

Балкон с окнами в пол имеет хорошую изоляцию от внешнего шумового фона и ветра. А использование мультифункциональных стёкол с цветной тонировкой защитит вас от нежелательных посторонних взглядов извне.

Недостатки французских окон

Несмотря на множество положительных моментов, окна, застеклённые в пол, имеют и свои минусы.

Не рекомендуется использовать такого рода остекление:

в спальне;

в местности с преобладанием сильных и частых ветров;

при нахождении напротив дома другого жилого строения;

в квартирах с высотой потолков ниже 2,8 метра.

При оборудовании балконных рам с панорамными стёклами на нижних этажах необходимо уделить внимание вопросу безопасности. В этом случае усиливают ударопрочность стеклопакетов и армирование профиля, обеспечивающее надёжность рамы, добавляют противовзломную фурнитуру.

К недостаткам также относятся следующие факторы:

так как конструкция имеет большой вес, перед проведением монтажных работ необходимо укрепить балконное основание;

требуется разрешение на перепланировку балкона;

плохая доступность к внешней поверхности остекления для ухода за ней;

достаточно высокая стоимость.

Панорамные и другие виды окон, а также их установку можно заказать в Слуцке по телефонам: +(375 29) 861 63 57, + (375 44) 738 85 52.