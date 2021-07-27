Слуцкий монтажник рассказал о плюсах и минусах панорамных окон

Лицо квартиры или дома — красиво оформленные балкон или лоджия. Окна панорамного типа подчёркивают элитарность жилья и индивидуальность его владельца.
О плюсах и минусах окон в пол рассказал Юрий, который 5 лет занимается монтажом таких конструкций в Слуцке.
Достоинства французских окон
Балкон с панорамным остеклением выгодно выделит квартиру даже в доме хрущёвского типа. Это идеальный вариант для жилищ, из окон которых открывается красивый природный пейзаж.
При недостаточном освещении комнат остекление этого вида поможет решить проблему.
Есть и другие плюсы:
- помещение получает больше природного освещения, что экономит электроэнергию;
- балконы с таким остеклением не требуют выполнения внешней отделки, а объём внутренней существенно уменьшается, что приводит к снижению расходов на материалы;
- увеличивается полезная площадь помещения.
В результате установки панорамных окон характеристики жилья даже улучшаются.
Применение мультифункциональных стёкол защищает от солнца в летний сезон и обеспечивает теплоизоляцию в зимнюю пору, что создаёт максимальный комфорт пребывания в помещении.
Балкон с окнами в пол имеет хорошую изоляцию от внешнего шумового фона и ветра. А использование мультифункциональных стёкол с цветной тонировкой защитит вас от нежелательных посторонних взглядов извне.
Недостатки французских окон
Несмотря на множество положительных моментов, окна, застеклённые в пол, имеют и свои минусы.
Не рекомендуется использовать такого рода остекление:
- в спальне;
- в местности с преобладанием сильных и частых ветров;
- при нахождении напротив дома другого жилого строения;
- в квартирах с высотой потолков ниже 2,8 метра.
При оборудовании балконных рам с панорамными стёклами на нижних этажах необходимо уделить внимание вопросу безопасности. В этом случае усиливают ударопрочность стеклопакетов и армирование профиля, обеспечивающее надёжность рамы, добавляют противовзломную фурнитуру.
К недостаткам также относятся следующие факторы:
- так как конструкция имеет большой вес, перед проведением монтажных работ необходимо укрепить балконное основание;
- требуется разрешение на перепланировку балкона;
- плохая доступность к внешней поверхности остекления для ухода за ней;
- достаточно высокая стоимость.
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