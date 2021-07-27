Обратила внимание какой запустелый вид принимает бывший Универсам № 21. Ей богу, начинает напоминать «Калибр», где-то же самое — намело мусор, штукатурка обваливается, через ступени прорастает трава… Скоро бомжи устроят там своё кафе «Мираж». И это прямо на оживлённом участке, где начинается большой микрорайон.

Было торговое предприятие «Восток» и загадочно сплыло. Когда отдали универмагу, у здания была хозяйская рука. Но универмагу пришлось уйти. Потому что Универсам № 21 вдруг резко продали «Виталюру».

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И что сейчас? Что это за позорище и памятник бесхозяйственности? Разве так можно? Не думайте, что вот-вот сейчас сделают новый магазин и всё будет красиво. «Виталюр» говорил, что стройку заморозил.

Вот нашла справку про судьбу здания. КУП «Слуцк-Восток» владело 25-ю магазинами, восьми объектами общественного питания и одним объектом бытовых услуг. Универсам был «Востоковский». Тут был и их офис. В середине 2000-х «Слуцк-Восток» открывал новые магазины, но примерно с 2016 года положение ухудшилось: были накоплены долги, торговые точки стали закрываться, а помещения сдаваться в аренду и выставляться на продажу, чтобы рассчитаться с долгами. А 25 октября 2019-го было официально объявлено о ликвидации «Слуцк-Восток».

На предприятии работает ликвидационная комиссия, председателем которой назначена Елена Алешко. Её задача — составить реестр должников, провести оценку имущества, выставить его на аукцион и продать, чтобы рассчитаться с долгами.

Когда «Слуцк-Восток» ликвидировали, то универсам дали в аренду универмагу «Слуцк». А так как надо было покрывать долги «Востока», то как только появился покупатель, продали. «Виталюр» купил это здание 20 января на аукционе. Потом был ремонт, планировалось, что магазин откроется в ноябре. Но потом написали, что проект поставили на паузу. Площадь магазина 1540 м².

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