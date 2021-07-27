По «сахарному делу» в суде Заводского района Минска судят 10 обвиняемых. Фигуранты дела обвиняются либо по статье 431 (дача взятки), либо по статье 430 (получение взятки) УК РБ.

Об этом сообщает officelife.media. Полный список обвиняемых:

Анна Фоминых;

Михаил Криштапович, экс-директор Городейского сахарного комбината;

Виктор Миронов, экс-гендиректор Жабинковского сахарного завода;

Андрей Гладкий, бывший топ-менеджер Жабинковского сахарного завода;

Сергей Кононенко, учредитель ООО «Полимер» (Москва);

Оксана Пашкевич;

Дмитрий Егоров, бывший директор Скидельского сахарного комбината;

Николай Прудник, экс-директор Слуцкого сахарорафинадного комбината (находится не под стражей);

Виктория Сушкова;

Дмитрий Кириллов — бывший директор Белорусской сахарной компании (Москва).

КОНТЕКСТ. Директора четырёх сахарных комбинатов Беларуси, глава Белорусской сахарной компании в Москве, несколько бизнесменов и полковник милиции Владимир Тихиня, бывший начальник 2-го управления ГУБОПиК МВД, были задержаны в конце января 2020 года. Тогда было возбуждено уголовное дело по фактам получения и дачи взяток. Материалы уголовного дела о взятках в сахарной отрасли страны составляют более 60 томов.

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По версии следствия, значительная часть отгружавшейся заводами в адрес Белорусской сахарной компании продукции уходила «подконтрольным посредникам». Они, в свою очередь, перепродавали сахар дороже на белорусском рынке. Кроме того, увеличивались затраты на производство за счёт продажи российским посредникам упаковки по завышенной стоимости.

Также руководство страны заявляло, что подозреваемые «создали в Москве „прокладку“ — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».

Ежегодные суммы взяток в КГБ оценили в «сотни тысяч долларов».

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