В Слуцком районе назначили новых руководителей в сфере сельского хозяйства. Кто они

Со вторника, 27 июля, первым заместителем председателя Слуцкого райисполкома и начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию стал Владимир Крыжановский. До этого он занимал должность начальника СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Об этом сообщает «Слуцкі край». Владимир Крыжановский родом из Слуцкого района. Окончил Белорусский государственный аграрный технический университет. Руководителем хозяйства «Кривая Гряда» работал с 2013 года.

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Дмитрия Королёва, который до этого занимал должность первого заместителя председателя Слуцкого райисполкома, перевели на должность руководителя ОАО «Подлесье-2003». А начальником СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» назначили Николая Ксензова. До этого он был заместителем начальника филиала.

Напомним, что с 1 июля этого года на должность заместителя председателя РИК был назначен Александр Хоревич. Он курирует вопросы архитектуры и строительства.