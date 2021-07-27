В Слуцком районе назначили новых руководителей в сфере сельского хозяйства. Кто они

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Со вторника, 27 июля, первым заместителем председателя Слуцкого райисполкома и начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию стал Владимир Крыжановский. До этого он занимал должность начальника СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».

Об этом сообщает «Слуцкі край».

В Слуцком районе назначили новых руководителей в сфере сельского хозяйства. Кто они
Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, вручает удостоверение своему новому первому заместителю. Фото: s-k.by
Владимир Крыжановский родом из Слуцкого района. Окончил Белорусский государственный аграрный технический университет. Руководителем хозяйства «Кривая Гряда» работал с 2013 года.

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Дмитрия Королёва, который до этого занимал должность первого заместителя председателя Слуцкого райисполкома, перевели на должность руководителя ОАО «Подлесье-2003».

В Слуцком районе назначили новых руководителей в сфере сельского хозяйства. Кто они
Фото: s-k.by
А начальником СХФ «Кривая Гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» назначили Николая Ксензова. До этого он был заместителем начальника филиала.

Напомним, что с 1 июля этого года на должность заместителя председателя РИК был назначен Александр Хоревич. Он курирует вопросы архитектуры и строительства.