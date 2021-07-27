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КОРОНАВИРУС: Заражено в РБ:

Belarus
441,881
Total confirmed cases
Updated on 27 July 2021 19:11
 
«Все согласны, что нужно сохранять, но памятник продолжает разрушаться». Случчанка побывала у монумента памяти партизан

«Все согласны, что нужно сохранять, но памятник продолжает разрушаться». Случчанка побывала у монумента памяти партизан

Екатерина Смирнова
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На выходных гостила в Шантаровщине. Вечерком прошлась по улицам, около леса увидела памятник партизанскому отряду имени Буденного. Видно, что за ним присматривают: постамент забетонирован, вокруг обкошено. Хотя ремонт нужен — на самой стеле трещина. Но речь не о нём.

Прошла по лесной дороге, там есть монумент отряду имени Дзержинского. Интересно было посмотреть, изменилось ли состояние памятного места, после того, как о нём написали в СМИ. Были и отклики неравнодушных людей, что памятник нужно привести в порядок.

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«Все согласны, что нужно сохранять, но памятник продолжает разрушаться». Случчанка побывала у монумента памяти партизан

Увиденное вызвало в душе боль. Все согласны, что нужно сохранять, но памятник продолжает разрушаться. Углы основания постамента сбиты, трещины. Мало того, кто-то бросил на памятник кусок хлеба с салом, его облепили муравьи. Ограждение вокруг кто-то снял, остались ямки от столбиков, они даже не засыпаны. Недалеко валяются пластиковые бутылки.

«Все согласны, что нужно сохранять, но памятник продолжает разрушаться». Случчанка побывала у монумента памяти партизан

«Все согласны, что нужно сохранять, но памятник продолжает разрушаться». Случчанка побывала у монумента памяти партизан
Фото: Екатерина
Я подумала, с каким трепетом ставили монументы люди. Они мечтали, что память о защитниках и погибших будет жить. А теперь находятся особи (не хочется называть людьми), кто на этом месте сало ест и бросает. Ломает все, что можно. Я убрала мусор, но сделать большее у меня нет возможности.

Учителя местной школы во время отпуска ездили и чистили все мемориалы. А где работники других предприятий? Там есть ответственные за патриотическое и идеологическое воспитание?

При таком отношении к народной памяти скоро ничего не останется: ни материального, ни духовного.

Ваша постоянная читательница.

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Сертификат на любую услугу от студии перманентного макияжа Angels 

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Мы поможем осуществить любую сладкую фантазию: пирожные, рулеты, капкейки, зефир, торты и др.
Соберем любой набор по Вашим пожеланиям.

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Парфюм от "Etib Parfum" — премиум ароматы на основе натуральных компонентов middle сегмента 

Женские, мужские и селективные ароматы представлены в удобных форматах: 15 мл, 30 мл, 50 мл и 100 мл. Наши консультанты окажут вам профессиональную консультацию и помогут подобрать идеальный аромат в соответствии с вашими предпочтениями.

Адрес: Ул. 14 партизан, 15, ТЦ «Европарк» остров под эскалатором

Режим работы: с 10.00 до 20.00

Телефон: +375 295 332 274

Вконтакте: https://vk.com/club169414626

Инстаграм: https://www.instagram.com/etib_parfum_slutsk/

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В магазине вы найдете нижнее белье, пижамы, тапочки, аксессуары и др. Возможна отправка почтой по РБ.

Адрес: г. Слуцк, ул.14 партизан, 15/1, ТЦ "Европарк"

Режим работы: 10:00-20:00

Инстаграм: https://www.instagram.com/secret_room_by

Подарочный сертификат от пиццерии "Pizza Smile" 

Наши преимущества:

  • Удобное местоположение
  • Разнообразное меню (пицца, паста, суши, супы, салаты и многое другое)
  • Бонусная программа
  • Детское меню
  • Гибкая доставка

    Адрес пиццерии: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2 (ТЦ 'Маяк')

Прием заказов: с 11:00 до 22:30

Доставка: с 11:00 до 23:00

Инстагрм: https://www.instagram.com/pizza_smile_slutsk

Телефоны: 8029 116 08 00, 801795 6 40 40

Подарочный сертификат от магазин женского белья "Новый образ" 

В ассортименте: широкий выбор качественного белья на любые размеры! А так же халаты, сорочки, пижамы, эротическое белье, купальники круглый год.

Адрес: ул. Ленина 118, г. Слуцк.

Время работы: Пн-Пт 10.00 — 18.00, Сб-Вс 10.00 — 16.00

Телефон: +375 (29) 610−26−74

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Инстаграм: https://www.instagram.com/new_obraz_slutsk/

Вконтакте: https://vk.com/new_obraz_slutsk

Порадуйте себя и своих близких к 8 Марта приобретением подарочного сертификата от студии красоты "Малина" 

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    Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 177 (Дом Быта)

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В наличии подарочные сертификаты.

Мед. Образование

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Подарочный бокс «WITH LOVE» от Бьюти-островка "ЛосК"

Стильный яркий бокс с профессиональным феном немецкой торговой марки Mark Shmidt и уходовой косметикой для волос (термозащитный спрей для объема и силы волос с от итальянского производителя косметики Bingo Hair Cosmetics (объем спрея 250 мл) и шампунь и маска для волос Concept «Орхидея & Жасмин» (Увлажнение и объем) в саше по 15 мл.)

Цена бокса «WITH LOVE» 198 BYN.

Также у нас на островке мы можем собрать вам любой подарочный набор из профессиональной косметики и парикмахерской техники. Каждый набор украсим декором.

Время работы: пн-сб 11:00-19:00, воскресенье - выходной

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Контакты: +375 25 949 76 60.

Instagram: makeup_makarona

Магазин Женской Обуви «Стрекоза»

Скидка: 5% - на первую пару и 20% - на вторую меньшей стоимостью, купленные одновременно

Телефоны: А1 (8029) 662 33 85, life (8025) 929 58 22

Адреса:

  • Слуцк, ул. 14 Партизан, 15/1, ТЦ «Европарк», 2-й этаж;
  • Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк», 2-й этаж

Instagram: www.instagram.com/strekoza.shoes

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Молекулярное Восстановление Волос От Ники Алексеевой

Скидка: 20% на все услуги

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 164

Instagram: @nikki_alexeeva

Химчистка Мебели, Матрасов И Ковролина

Скидка: 10% на чистку мягкой мебели и салона авто (плюс бесплатная сушка салона в подарок)

Контакты: +375 44 460 76 35.

Instagram: @bytservis_slutsk

Магазин Мужской И Женской Одежды «Тандем»

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2; ул. 14 Партизан, 15/1.

Телефоны: (8 029) 654 29 25; (8 029) 102 35 93.

Instagram: @tandem_slutsk

 

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Скидка: 10%

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Сладкие Подарки От Bakery_slutsk

Скидка: 10% на десерты

Телефон: 8 029 796 64 72.

Instagram: @bakery_slutsk.

 

Магазин «БУТИК — МОДНОЕ МЕСТО»

Скидка: 10%

Адрес: улица 14-ти Партизан, д. 15 (2 этаж).

Режим работы: вторник-пятница — с 10 до 19 часов; суббота — с 10 до 17 часов; воскресенье — с 10 до 16 .

Instagram: @kengurenok_detki_stok

Эпиляция Системой Iplaser

Скидка: 5%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1, кабинет 11 (2-й этаж)

Контакты: + 375 29 808 08 90.

Instagram: @iplaser1.

Салон Красоты «Манхэттен»

Скидка: 10%

Адрес: улица Чехова, д. 57 (магазин «Северный», с торца здания).

Контакты: 8 029 850 56 95, 8 029 608 08 39.

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Магазин Брендовой Одежды «МОМО»

Скидка: 7%

Адрес: г. Слуцк, улица Ленина, 197 (ТЦ «Европарк»), г. Солигорск (ТЦ «Галерея», 2 этаж).

Контакты: (8 029) 190 01 11, (8 029) 190 03 33.

Instagram@magazinmomo.

Кафе «Таверна»

Скидка: 10% на еду 

Адрес: ул. Ленина, 120 (двухэтажное здание на остановке «Рынок»).

Контакты: + 375 29 622 24 99.

Instagram: @tavernaslutsk

Слуцкая Студия Депиляции И Шугаринга

Скидка: 15% 

Адрес: г. Слуцк, ул. М. Богдановича, 3, 1-й этаж, 101 кабинет.

Контакты: +375 29 342 21 59.

Instagram: @volosnetslutsk .

Детский Развивающий Центр «Лесенка»

Скидка: 5% (кроме индивидуальных занятий)

Адрес: г. Слуцк, ТЦ «Маяк», 5-й этаж, левое крыло.

Контакты: + 375 29 661 15 88, +375 33 352 62 03.

Instagram: lecenka_centr.

Реставрация Мягкой Мебели

Скидка: 15%

  • перетяжка мягкой мебели
  • ремонт мягкой мебели: замена поролона, пружин и т. д,
  • полное изменение дизайна: кровать в тахту, простой диван в угловой, кресло — в кресло-кровать и т. д.,
  • реставрация и восстановление деревянных конструкций,
  • изготовление новой мягкой мебели по дизайну заказчика,
  • работа со сложными моделями мебели.

Телефон: (8029) 554 55 35, (8029) 138 68 49

Сайт: ditman.kraj.by

Натяжные Потолки

Скидка: 12%

Телефон: (8029) 237 61 45

Компьютерные Услуги

Скидка: 15%

  • ремонт компьютеров, ноутбуков;
  • установка (переустановка) ОС Windows (XP, 7, 8, 10);
  • установка антивируса, программ по желанию заказчика;
  • настройка интернета, wi-fi, Smart TV; чистка от вирусов.
  • выезд на дом в удобное для вас время по г. Слуцку и Слуцкому району.

Телефон: (8033) 360 10 10 (Viber, WhatsApp, Telegram), (8029) 939 10 10

Сайт: it-slutsk.by

ВКонтакте

Одноклассники

Instagram: @it_slutsk

Пицца Смайл

Скидка: 10%

Адрес: г. Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2, ТЦ «Маяк»

Приём заказов: с 11:00 до 22:30

Доставка: с 11:00 до 23:00

Телефоны: (801 795) 6 40 40, (8029) 116 08 00

Сайт: slutsk.pizzasmile.by

ВКонтакте

Instagram: @pizzasmile

Кафе Doner Grill

Скидка: 10%

Адрес: улица М. Богдановича, 33 (возле садика № 13, который в народе называют «голова»).

Контакты: + 375 44 499 96 27.

Instagram: www.instagram.com/donergrill.by/

Студия Красоты S. Tan

Скидка: 10%

  • моделирование ногтей любой сложности;
  • маникюр и покрытие гель-лаком; педикюр;
  • курсы по моделированию ногтей и маникюру, акварельной росписи;
  • депиляция воском;
  • изготовление и ремонт аксессуаров;
  • роспись аксессуаров, бокалов, бутылок.

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Адрес: ул. Социалистическая, 133 (здание «Волатавто»)

Телефон: (8044) 505 07 44

Пицца Арт

Скидка: 10%

Заказ по телефону: (8029) 320 40 70, (8033) 320 40 71

График работы: Пн-Чт 11:00—23:00; Пт-ВС 11:00—24:00;

Instagram@pizza_art_slutsk

Sushi Slutsk

Скидка: 15%

Адрес: г. Слуцк, ул. Комсомольская, 1−1.

Контакты: + 375 29 370 78 71, +375 29 249 78 71.

Instagram: @sushi_slutsk.

Сервисный Центр COMPOFMASTER

Скидка: 10%

  • Ремонт компьютеров, телефонов, настройка серверов, установка WINDOWS, восстановление данных и много другое. Весь список услуг смотрите здесь.

Сайт — compofmaster.by

Телефон: (8 029) 106 23 14, (8 029) 706 73 87.

Instagram: @compofmaster.

Цветы

Скидка: 10%

Instagram — @kvetki_slutsk;

Адрес: Цветочный рынок, павильон 10, 11, 13;

Время работы: с 7 до 22 часов;

Телефон: (8029) 6 827 977.

Заборы Под Ключ «Уровень»

Скидка: 7%

  • Заборы под ключ. Навесы, козырьки. Художественная ковка;
  • Металлопрофиль;
  • Сетка-рабица;
  • Ворота распашные, откатные, автоматика.

Телефон: (8029) 140 89 58, (8025) 522 21 35

Сайт: https://заборыподключ.бел

Заборы, Ворота, Калитки От «ИССиС»

Скидка: 10%

Заборы, ворота, калитки из металлопрофиля, металлоштакета, сетки-рабицы.

Телефон: (8029) 172 27 28.

Строительные Материалы «Теплахата»

Скидка: 5%

  • фасадные панели с декоративным покрытием и под краску;
  • декоративная мраморная штукатурка из 60-ти цветов;
  • гибкий камень;
  • плиты OSB и ЦСП с нанесённым декоративным покрытием;

Сайт: www.teplahata.by

Instagram — @teplahataby

Телефон: (8029) 142 96 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)

Адрес: г. Слуцк, ул. Стародорожская, 34а.

Магазины «Еврооптика»

Скидка:10% на изготовление очков

  • Подбор и изготовление очков
  • продажа контактных линз
  • консультация врача-офтальмолога в Слуцке и Солигорске
  • ремонт очков в Слуцке

Адрес: г. Слуцк, ул. П. Коммуны, 2−1 (ТЦ «Маяк», 4-й этаж), приём врача

Режим работы: Пн-Пт 10.00−19.00; Сб-Вс 10.00−18.00

Адрес: г. Слуцк, ул. Ленина, 124 (напротив универмага «Слуцк»)

Режим работы: Пн-Пт 9.00−19.00; Сб-Вс 10.00−15.00