«Все согласны, что нужно сохранять, но памятник продолжает разрушаться». Случчанка побывала у монумента памяти партизан

На выходных гостила в Шантаровщине. Вечерком прошлась по улицам, около леса увидела памятник партизанскому отряду имени Буденного. Видно, что за ним присматривают: постамент забетонирован, вокруг обкошено. Хотя ремонт нужен — на самой стеле трещина. Но речь не о нём.

Прошла по лесной дороге, там есть монумент отряду имени Дзержинского. Интересно было посмотреть, изменилось ли состояние памятного места, после того, как о нём написали в СМИ. Были и отклики неравнодушных людей, что памятник нужно привести в порядок.

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Увиденное вызвало в душе боль. Все согласны, что нужно сохранять, но памятник продолжает разрушаться. Углы основания постамента сбиты, трещины. Мало того, кто-то бросил на памятник кусок хлеба с салом, его облепили муравьи. Ограждение вокруг кто-то снял, остались ямки от столбиков, они даже не засыпаны. Недалеко валяются пластиковые бутылки.

Я подумала, с каким трепетом ставили монументы люди. Они мечтали, что память о защитниках и погибших будет жить. А теперь находятся особи (не хочется называть людьми), кто на этом месте сало ест и бросает. Ломает все, что можно. Я убрала мусор, но сделать большее у меня нет возможности.

Учителя местной школы во время отпуска ездили и чистили все мемориалы. А где работники других предприятий? Там есть ответственные за патриотическое и идеологическое воспитание?

При таком отношении к народной памяти скоро ничего не останется: ни материального, ни духовного.

Ваша постоянная читательница.