24 июля ушла из жизни Валентина Сергеевна Картель, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа № 8 города Слуцка». Коллеги и ученики Валентины Сергеевны написали про неё добрые слова.

От коллектива СШ № 8 г. Слуцка

«Всю свою трудовую деятельность Валентина Сергеевна посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения. И делала это на отлично. Её любили и уважали учащиеся и родители. Пользовалась огромным авторитетом у коллег.

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Обаятельная, умная, яркая, жизнерадостная, веселая женщина. Замечательная мама и самая любимая бабушка. Валентина Сергеевна была светлым, миролюбивым человеком, мудрым наставником. Всегда была позитивна и общительна. Это добрый, отзывчивый, неравнодушный человек. Всегда готова была прийти на помощь, оказать поддержку дать дельный совет.

Она навсегда останется в наших сердцах!"

От 4 «а» класса, выпуск 1999 года

«Валентина Сергеевна была нашим первым учителем. Именно она стала второй мамой для нас на 4 года начальной школы, именно к ней мы бегали до самого конца школы. Она сплотила наш класс, она сделала нас семьёй. Благодаря ей от школы остались только тёплые воспоминания. Мы закончили школу 15 лет назад, но с ней многие общались до сих пор.

Невосполнимая потеря. Рана на душе. Никогда не забудем. Спасибо, что именно вы были нашим учителем. Спасибо за то тепло, любовь, путь в будущее, что вы нам подсказали и дали. Вы навсегда останетесь в нашем сердце! Помним, любим, скорбим… Соболезнования семье".