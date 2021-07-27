Сегодня, 27 июля, исполняется 100 лет со дня первого применения инсулина. Это радикальное средство против сахарного диабета, который входит в список «болезней цивилизации».

Революционный прорыв в борьбе с этой смертельной болезнью совершил канадский врач. Фредерик Бантинг воевал на фронтах Первой мировой войны, был тяжело ранен, а после лечения в госпитале стал хирургом, работал при университете.

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По сведениям некоторых источников, в один из дней он получил известие, что его друг детства умер от сахарного диабета. Возможно, это и стало судьбоносным моментом в жизни будущего учёного, лауреата Нобелевской премии.

Для того, чтобы провести первый эксперимент по инъекции инсулина, Бантинг распродал всё, что у него было. Это того стоило! В Торонтском университете Бантинг обратился к профессору Дж. Маклеоду, изложил ему свои соображения. Идея Бантинга сперва показалась профессору абсурдной и даже смешной. Но молодому учёному всё-таки удалось убедить Маклеода поддержать проект. И летом 1921 года он предоставил Бантингу университетскую лабораторию и ассистента, 22-летнего Чарльза Беста, а также выделил ему 10 собак. Уже через полгода удалось избавить от гибели первого больного. Вот уже целый век инсулин спасает и продлевает жизнь миллионам больных сахарным диабетом. Только в Беларуси таких — треть миллиона.

В истории всегда находились герои, кто мог пожертвовать своим благосостоянием, чтобы помочь другим и победить смерть.