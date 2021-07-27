Руководящий работник одного из крупных сетевых магазинов в Слуцке рассказала «Кур'еру», что мороженое постепенно исчезает с прилавков магазинов, а новые партии практически не поступают. По её словам, такое касается многих крупных магазинов и производителей. Случчанка связывает это с тем, что с 8 июля на всех упаковках мороженого должна быть новая маркировка. «Кур'ер» разбирался, что происходит.

С 8 июля в Беларуси ввели обязательную маркировку сыров и мороженого, которая выглядит как акциз. На нём есть номера, по которому можно отследить происхождение товара. Остатки продукции, выпущенной до этой даты, не маркируются.

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В одном из магазинов 12-го городка в холодильнике только мороженое «Санта Бремор». Нет ни слуцкого, ни минского. Фото: Ольга Паздерина

Как рассказал «Кур'еру» Максим Малиновский, заместитель генерального директора Слуцкого сыродельного комбината по производству, предприятие подготовилось к дефициту — за июль комбинат выпустил 200 тонн мороженого. На складах его достаточно, чтобы обеспечить этим продуктом потребителей. Его ещё можно продавать без маркировки.

Заместитель гендиректора комбината добавил, что тут больше вопросов, почему не хватает мороженого, к самой торговле.

Максим Малиновский пояснил, что введение маркировки — процесс не быстрый. Сейчас через тендер закупается новое оборудование. Предприятие готовится к тому, чтобы обеспечить выпуск продукции по новым требованиями.

«Кур'ер» посмотрел, что на сайте госзакупок Слуцкий сыродельный комбинат объявил конкурс на закупку четырёх программно-аппаратных комплексов маркировки продукции. Их общая стоимость — 1 000 000 рублей.

Комплексы установят на производственных площадках комбината в Слуцке, Солигорске, Старых Дорогах и Клецке.

Что изменилось и почему

Раньше для товара была своя собственная маркировка: «чай», «пиво», «кофе» и т. д. А сейчас будет один вид — унифицированный контрольный знак. После мороженого и сыров будут маркировать и остальную молочную продукцию (с 1 сентября — молочную продукцию сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — «молочку» сроком хранения до 40 суток). Специальный двухмерный штрихкод содержит информацию о товаре и производителе — с защищённым материальным носителем или без него.

«Инициатором обязательной маркировки молочной продукции выступила Россия, потребовав её введение для стран-экспортёров. Это значит, что молочная продукция, которая пойдёт на экспорт этим летом, должна быть промаркирована. В дальнейшем благодаря данной системе путь каждого товара от производства и склада до его покупки на кассе магазина можно будет проследить в режиме онлайн», — говорил Onliner. by Вячеслав Танин, заместитель директора по коммерческим вопросам ЗАО «Голографическая индустрия».

Зачем нужна маркировка

Специальная маркировка — своеобразный паспорт товара, в котором можно узнать информацию о производителе и поставщике. Госпредприятие «Издательство „Белбланкавыд“», которое занимается продажей контрольных знаков, выпустило специальное приложение «Электронный знак». В нём можно проверить подлинность происхождения одежды и обуви, ювелирной продукции, шин и покрышек, парфюмерии и фотоаппаратов, скоро к ним добавится и «молочка».

Главная цель маркировки — борьба с контрафактом, также контрольный знак гарантирует, что за товар уплатили все налоги и сборы.

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Ещё 17 мая в чате «Слуцкой телеги» наш читатель UkOn делился своими переживаниями по поводу маркировки, по своему трактуя новшества: «😱😱😱 Мы пока сидим и не знаем что с 8 июля наши ИП и не только взвоют. Те, что обувью торгуют к примеру. Я слышал, что вводится электронный документооборот. И вся обувь будет маркироваться Честным знаком. Как в Росии. Вот уже сайт есть datamark.by/ -- тут все расписано.

Теперь про деньги. Все продавцы должны будут купить считыватель кодов ($$$). Надо будет регистрироваться на сайте, присваивается номер, надо будет платить за обслуживание ($$$). И потому каждые три дня нужно будет отчитываться сколько какой обуви продал, цвет, размер. Это потраченное время ($$$). Каждая марка на обуви тоже платная. 10 коп ($).

Маркировка будет обязательной. Связано это с Евразийским экономическим союзом, где есть РБ, РФ, Казахстан, Киргизия".