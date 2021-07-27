Как я через Instagram выиграла сладости из Турции и это обернулось таможенной декларацией и взысканием

Решила поделиться своим опытом с читателями «Кур'ера», чтобы они были осторожными и не удивлялись потом, как я.

Я подписана в Instagram на одну девушку, которая вышла замуж и переехала жить в Турцию. Никогда особо не участвовала в разных розыгрышах, так называемых «гивах», но тут решила попробовать. Подарки были небольшие: кофе, чашки, бижутерия и т. д. Мне повезло получить детский бокс со сладостями, игрушкой и ещё какой-то мелочью. Конечно, хотелось другое, но это не важно. Ведь это был мой первый выигрыш! На радостях дала свой почтовый адрес, а девушка отправила посылку.

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Через две недели мне на Viber приходит сообщение от «Белпочты», что моя посылка поступила на таможню с недостающими сведениями.

Очень удивилась, я же не покупала эти сладости в интернет-магазине, человек просто отправил их мне. Перешла по ссылке. Оказалось, надо заполнить декларацию и перечислить всё, что внутри. Блогер точно не помнила, что мне отправила, только примерно. Я тоже не знала, потому что изначального списка не было. Что мне девушка сказала, то я и внесла в декларацию. В итоге посылку получила, но с меня взыскали 4,02 рубля за недостающие сведения в таможенной декларации. Хорошо, что не забрали посылку.

Кажется, чего же я жалуюсь? Вроде и сумма не такая уж и большая. Но собери по 4 рубля с каждого «лоха», как я, — получится уже приличная сумма. В следующий раз подумаю, стоит ли мне связываться с подобными розыгрышами.

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