Toyota с парнями столкнулась лоб в лоб с фурой. Ночное ДТП под Слуцком

В ночь на 27 июля, вблизи деревни Васильково Слуцкого района 22-летний водитель автомобиля Toyota Avensis столкнулся с движущимся во встречном направлении автопоездом под управлением 26-летнего мужчины. В салоне Toyota также находились двое молодых людей в возрасте 22 лет.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Пассажиры Toyota и водитель автопоезда доставлены в больницу. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту произошедшего Слуцким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.