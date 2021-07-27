В реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, внесены некоторые наименования охлаждающей жидкости российских производителей.
«Многие стремятся сэкономить там, где это возможно, но иногда такие действия приводят исключительно к большим расходам. — рассказали «Кур'еру» специалисты Госстандарта. — Охлаждающая жидкость, изготовленная с нарушением обязательных требований, замерзает. При морозе до -5°C подобная субстанция ещё способна сохранить жидкое состояние, но на сильном холоде дешевая жидкость превратится в лед. Она создаёт трещины в трубках системы и бачке, в радиаторе и головке блока цилиндров автомобиля.
Производители из-за высокой стоимости этиленгликоля, входящего в состав антифриза, заменяют его кислотами, которые разъедают систему охлаждения изнутри. Следующим пунктом в списке идет метанол. Его пары крайне вредны для здоровья, к тому же он еще и пожароопасен. В паре с протечками из-за проеденной кислотами системы охлаждения подобный «экономичный» антифриз превращает автомобиль в потенциально опасный «факел на колесах».
Что запрещено продавать:
- Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Антифриз «GLOBUS G12» -35˚C. Производитель: ООО «ПЭТко» (Российская Федерация, г. Смоленск).
Подробно ознакомиться с информацией о продукции, попавшей в реестр опасной, её производителях, принятых мерах можно на портале Госстандарта, в данном разделе.