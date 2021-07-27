В реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, внесены некоторые наименования охлаждающей жидкости российских производителей.

«Многие стремятся сэкономить там, где это возможно, но иногда такие действия приводят исключительно к большим расходам. — рассказали «Кур'еру» специалисты Госстандарта. — Охлаждающая жидкость, изготовленная с нарушением обязательных требований, замерзает. При морозе до -5°C подобная субстанция ещё способна сохранить жидкое состояние, но на сильном холоде дешевая жидкость превратится в лед. Она создаёт трещины в трубках системы и бачке, в радиаторе и головке блока цилиндров автомобиля.

Реклама

Производители из-за высокой стоимости этиленгликоля, входящего в состав антифриза, заменяют его кислотами, которые разъедают систему охлаждения изнутри. Следующим пунктом в списке идет метанол. Его пары крайне вредны для здоровья, к тому же он еще и пожароопасен. В паре с протечками из-за проеденной кислотами системы охлаждения подобный «экономичный» антифриз превращает автомобиль в потенциально опасный «факел на колесах».

Что запрещено продавать:

  1. Жидкость охлаждающая низкозамерзающая Антифриз «GLOBUS G12» -35˚C. Производитель: ООО «ПЭТко» (Российская Федерация, г. Смоленск).
Госстандарт запретил продавать в Беларуси опасную российскую охлаждающую жидкость для автомобилей
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» по показателю безопасности «содержание метилового спирта»: при норме не более 0,05% масс показатель составил 20,5% масс. Фото предоставлено Госстандартом РБ.
2. Жидкость охлаждающая низкозамерзающая марки «COYOTE», ТОСОЛ. Производитель: ООО «ПЭТко» (Российская Федерация, г. Смоленск).
Госстандарт запретил продавать в Беларуси опасную российскую охлаждающую жидкость для автомобилей
По показателю безопасности «содержание метилового спирта»: при норме не более 0,05% масс показатель составил 19,8% масс.
3. Жидкость охлаждающая низкозамерзающая «ANTIFREEZE-40» («CИБИРЬ», BLUE). Производитель: ООО НПО «Органик-Прогресс» (Российская Федерация, г. Дзержинск).
Госстандарт запретил продавать в Беларуси опасную российскую охлаждающую жидкость для автомобилей
По показателю безопасности «содержание метилового спирта»: при норме не более 0,05% масс показатель составил 9,3% масс.
4. Жидкость охлаждающая низкозамерзающая «COYOTE» G12 Antifreeze -35 ˚C. Производитель: ООО «ПЭТко» (Российская Федерация, г. Смоленск).
Госстандарт запретил продавать в Беларуси опасную российскую охлаждающую жидкость для автомобилей
По показателю безопасности «содержание метилового спирта»: при норме не более 0,05% масс показатель составил 20,3% масс.
Информация распространяется с целью исключения попадания в торговлю и к покупателям опасной и запрещенной продукции.

Подробно ознакомиться с информацией о продукции, попавшей в реестр опасной, её производителях, принятых мерах можно на портале Госстандарта, в данном разделе.