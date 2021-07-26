На военном полигоне «Лепельский» загорелась БМП. Солдат в больнице

На полигоне «Лепельский» загорелась БМП. Один из военнослужащих получил ожоги, пишет телеграм-канал Минобороны РБ.

Во время занятий по вождению боевых машин военнослужащий срочной службы доложил руководителю занятий о возгорании. Следуя команде, старший механик-водитель мотострелкового взвода заглушил двигатель и самостоятельно покинул БМП.

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Для осмотра и оказания первой медицинской помощи военнослужащий, получивший ожоги, доставлен в медицинское подразделение механизированной бригады. Ефрейтор находится в сознании.

Планируется, что военнослужащий будет госпитализирован в Главный военный клинический медицинский центр в Минске.

Возгорание ликвидировано. Его причина устанавливается.