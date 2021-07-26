В копилке слуцких брендов, оказывается, есть ещё один. О нём хорошо знают минчане, но не сами случчане. Это молодой картофель. «Слуцк — столица ранней картошки"‚ — так говорят в Минске.

Корреспондент «Кур'ера» побывала на Комаров­с­ком рынке и поговорила со случчанами‚ которые продают молодой картофель в столице. В пятницу, 2 июля, на Комаровке за ран­нюю картошку просили от 1 до 3 рублей за 1 кг. На многих ценниках указано — Слуцк или Слуцкий район.

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«Торговать в Минске выгоднее, чем в Слуцке»

Случчанин Геннадий Пупкевич из деревни Ячево продаёт сельхозпродукцию на Комаровке с 1978 года. Сначала приезжал с матерью, привозили на рынок груши. Потом стал ездить сам. Торговал фруктами из собственного сада, сейчас — молодой картошкой и соленьями.

«Взял землю на трёх соседских участках‚ — говорит Геннадий. — Ещё есть в поле 1,5 гектара. Там высеваю зерновые, высаживаю капусту, морковь‚ свёклу.

Когда картофель продам, буду заниматься солением. Зимой привожу на рынок мочёные яблоки, солёные огурцы‚ чеснок, горький перец, квашеную капусту. Продаю это с октября по апрель.

Почему выбрал Минск? На Слуцком рынке хорошо, если продашь 5 кг картошки за день, а тут торговля лучше. Если бы было невыгодно, никто бы сюда не ехал. Даже учитывая расходы на солярку и стоимость мест (за два места за месяц заплатил 530 рублей), всё равно получается выгоднее, чем торговать в Слуцке».

Случчанин выращивает картофель сорта «Пароли». Это очень ранний столовый сорт. «В этом году была поздняя весна, а помню, как-то 26 марта высаживал, — рассказывает Геннадий. — У меня есть свой трактор, землю вспахал и высадил уже пророщенный картофель. Подкормка — только перегной, осенью его запахиваю. Против колорадского жука использую «Престиж».

Геннадий объясняет популярность слуцкой картошки подходящими для этой культуры почвами. Например, в Любани сплошные торфяники, поэтому картофель из-за этого выглядит грязным, люди не хотят такой брать. А в слуцкой почве «бульба» вырастает светлой, чистой.

Собеседник считает, что сейчас у людей нет желания работать. «В моей деревне только три или четыре человека выращивают овощи на продажу‚ а раньше — полдеревни этим занималось. Сейчас сидят на лавках или пьют. А я работаю, помогают мне в этом жена и внучка».

«В день продаём по 2−3 мешка»

Зоя из деревни Брановичи продаёт картофель на Комаровке уже 20 лет. У неё участок 30 соток, под картофель — 20. Зимой привозит на минский рынок соленья — огурцы, капусту.

«Продаю самую раннюю картошку и оставляю немного для себя. Это очень хорошее подспорье для пенсионеров, — рассказывает Зоя. — Приезжаем с мужем на рынок через день на своей машине. Продаём по 2−3 мешка картофеля. Стараюсь выращивать хорошие сорта. Мне очень нравится картофель „Пароли“, и покупателям тоже, уже есть свои постоянные клиенты».

Зоя говорит, что в выращивании картофеля на продажу у неё особых секретов нет. Начинают проращивать семена после 8 марта, а высаживают после Благовещения. Накрывают спанбон­дом. Ранний картофель от колорадского жука ничем не обрабатывают. А для позднего применяют препарат «Фитоспорин», он экологически чистый, от вреди­телей и от болезней. «Никакими хими­катами не пользуемся, потому что всё, что выращиваем, едят наши маленькие внучки», — говорит Зоя.

По словам собесед­ницы, торговать своим товаром на Слуцком рынке она не пробовала, но наслышана, что много картошки там не продашь. «А на Комаровке мне нравится. Здесь продаёшь много, и на каждый товар есть свой покупатель», — говорит Зоя.

«Выше и спрос, и цены»

Ещё двое случчан — братья Дмитрий и Сергей — продают на Комаровке молодой картофель, выращенный в Козловичах. Парни, как и дру­гие собеседни­ки, подтверждают, что в Минске спрос и цена на слуцкий картофель гораздо выше, чем на Слуцком рынке.

«Высаживаем картофель в начале или в середине апреля, — рассказывают братья. — Сорт у нас скороспелый — через 60 дней картофель уже готов к продаже. Так что через неделю сезон молодого картофеля уже закончится».

Что тревожит случчан

Слуцкие продавцы молодой картошки говорят, что на Комаровке есть недобросовестные продавцы, которые пользуются слуцким брендом. Привозят картофель из других стран, а на ценниках пишут — Слуцк. При этом и цены ставят ниже, чем у белорусских фермеров.