Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Беларуси экспортером ОАО «ДОРОРС». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

По сообщению организации, при проведении карантинного фитосанитарного контроля было выявлено 12 случаев вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus). Это карантинный объект для стран — членов ЕАЭС.

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Специалисты проверяли томаты, которые поставил на территорию России белорусский экспортер ОАО «ДОРОРС». У заражённых томатов были фитосанитарные сертификаты, выданные ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений».

Россельхознадзор с 26 июля 2021 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов из Республики Беларусь этим экспортёром. По сообщению ведомства, это делают «в целях сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ».

Мера будет действовать до проведения белорусской стороной расследований по данным обнаружениям и предоставления информации о проведенных мероприятиях в адрес российского ведомства.