Не забудьте поздравить лучшую подругу и прочтите книгу. Какие ещё праздники можно отметить на этой неделе

Что отпраздновать на этой неделе? Стоит вспомнить о лучшей подруге, отведать гамбургер, позагадывать загадки и припомнить, какая детская сказка была самая любимая. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на следующей неделе, — расскажет наш календарь дат.

26 июля — День загадывания загадок. В этот день можно собраться в кругу семьи или друзей и занимательно провести время за решением загадок на сообразительность, логику, шуточных, с подвохом. Это увлекательное и полезное занятие. Головоломки развивают догадливость, интеллект. Постоянное решение головоломок помогает омолодить мозг пожилого человека.

В этот день можно собраться в кругу семьи или друзей и занимательно провести время за решением загадок на сообразительность, логику, шуточных, с подвохом. Это увлекательное и полезное занятие. Головоломки развивают догадливость, интеллект. Постоянное решение головоломок помогает омолодить мозг пожилого человека. 27 июля — День рождения гамбургера. Праздник посвящен символу американской кухни — горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. Первый гамбургер придумал и продал 27 июля 1900 года в городе Нью-Хейвен американец Луи Лессинг, владелец перевозной закусочной «Ланч Луиса» (Louis' Lunch). В тот день клиент заказал у него фаст-фуд. У Луи на тот момент закончились стейки. На мгновение растерявшись, он пожарил котлету из оставшегося мяса и поместил ее посередине двух кусочков тоста.

Праздник посвящен символу американской кухни — горячему бутерброду из булочки, мясной котлеты, листьев салата, колечек помидора, маринованных огурцов и лука, сыра и соуса. Первый гамбургер придумал и продал 27 июля 1900 года в городе Нью-Хейвен американец Луи Лессинг, владелец перевозной закусочной «Ланч Луиса» (Louis' Lunch). В тот день клиент заказал у него фаст-фуд. У Луи на тот момент закончились стейки. На мгновение растерявшись, он пожарил котлету из оставшегося мяса и поместил ее посередине двух кусочков тоста. 28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Праздник учрежден ВОЗ по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом. В 2021 году его отмечают 14-й раз. Это вирусное заболевание печени наносит сокрушительный удар по всему организму. Врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой. Действенными мерами против заболевания являются соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови и осторожность при выборе половых партнеров.

Праздник учрежден ВОЗ по инициативе Всемирного альянса по борьбе с гепатитом. В 2021 году его отмечают 14-й раз. Это вирусное заболевание печени наносит сокрушительный удар по всему организму. Врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой. Действенными мерами против заболевания являются соблюдение гигиены, внимательность при переливании крови и осторожность при выборе половых партнеров. 29 июля — Международный день тигра. Цель праздника — обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. Причины исчезновения полосатых хищников: потеря естественной среды обитания из-за расширения городов и сельского хозяйства; конкуренция между человеком и дикой природой за пространство; изменение климата. За прошедшие 100 лет количество полосатых хищников в мире сократилось в 25 раз. Единственная страна, которая может похвастаться сохранением и увеличением их численности — Россия.

Цель праздника — обратить внимание общественности на проблему исчезновения популяции полосатых хищников и информировать людей о способах защиты этих животных. Причины исчезновения полосатых хищников: потеря естественной среды обитания из-за расширения городов и сельского хозяйства; конкуренция между человеком и дикой природой за пространство; изменение климата. За прошедшие 100 лет количество полосатых хищников в мире сократилось в 25 раз. Единственная страна, которая может похвастаться сохранением и увеличением их численности — Россия. 30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Дату отмечают в России, Украине, Беларуси и других странах. В 2021 году праздник проводится 8-й раз. Исследователи утверждают, что работорговле способствует отсутствие занятости, образования, бедность и дискриминация. Рабство широко распространено в обществах с сельскохозяйственным производством. Его организаторы преследуются в уголовном порядке в большинстве стран мира.

Дату отмечают в России, Украине, Беларуси и других странах. В 2021 году праздник проводится 8-й раз. Исследователи утверждают, что работорговле способствует отсутствие занятости, образования, бедность и дискриминация. Рабство широко распространено в обществах с сельскохозяйственным производством. Его организаторы преследуются в уголовном порядке в большинстве стран мира. 31 июля — День вспоминания любимых книжек. Праздник установили участники Международного книжного интернет-форума. В этот день можно спокойно отложить все дела и посвятить время любимому занятию — чтению. Любопытно, что некоторые книги, позднее ставшие бестселлерами, с трудом пробивались к читателям. «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл отказались публиковать в 38 издательствах. Набоков безуспешно носил «Лолиту» по издательствам два года. Клайв Льюис 37 раз слышал отказ, прежде чем «Хроники Нарнии» попали на полки книжных магазинов.

Праздник установили участники Международного книжного интернет-форума. В этот день можно спокойно отложить все дела и посвятить время любимому занятию — чтению. Любопытно, что некоторые книги, позднее ставшие бестселлерами, с трудом пробивались к читателям. «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл отказались публиковать в 38 издательствах. Набоков безуспешно носил «Лолиту» по издательствам два года. Клайв Льюис 37 раз слышал отказ, прежде чем «Хроники Нарнии» попали на полки книжных магазинов. 1 августа -День подруги. В официальных источниках этого праздника нет, но для тех у кого есть верная подруга, этот праздник важен. Поздравьте своих подруг с замечательным праздником хотя бы на словах или открыткой. А в идеале — провести этот день или вечер вместе. Ведь ничто не заменит общение с близким по духу человеком.