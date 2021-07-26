Певица Пинк предложила оплатить штраф норвежской женской команды по пляжному гандболу

На прошлой неделе команду норвежской женской сборной по пляжному гандболу оштрафовали на 1500 евро за то, что на игру они надели шорты вместо плавок от бикини. Как пишет ВВС, американская поп-звезда Пинк предложила выплатить этот штраф.

«Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая протестует против сексистских правил в отношении своей формы», написала певица в воскресенье в Twitter.

Реклама

«Отлично, девушки, — добавила она — Я с радостью заплачу ваш штраф. Так держать!»

Команда в свою очередь выразила благодарность популярной певице в сторис в Instagram. «Вау! Большое спасибо за поддержку», написали они, опубликовав фотографии в шортах.

Европейская федерация гандбола заявила, что оштрафовала команду за выбор формы во время недавнего матча за бронзовую медаль против Испании в Болгарии, поскольку шорты игроков не соответствовали правилам о форме спортсменов.

На прошлой неделе Норвежская федерация гандбола объявила, что готова заплатить штраф. Однако Абид Раджа, министр культуры и спорта страны, назвал это совершенно нелепым.

Гандбольный клуб Университета Бата назвал присуждение штрафа совершенно возмутительным, отметив, что правила, касающиеся бикини, могут отталкивать женщин от занятий этим видом спорта.

Эмма Стегглс, со-капитан клуба, заявила, что ей было бы крайне неудобно, если бы её заставляли носить бикини, чтобы заниматься спортом, который она любит.

Каре Гейр Лио, президент Федерации гандбола Норвегии, ранее объяснил, почему женская команда отказалась выступать в бикини. Глава организации заявил, что спортсменки из пляжной команды хотят выступать в форме, которая им удобна. Он выразил надежду, что Международная федерация гандбола вынесет этот вопрос на рассмотрение съезда организации в ноябре этого года, и правила изменятся до начала чемпионата мира летом 2022 года.