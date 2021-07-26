25 июля работники торговли отмечали свой профессиональный праздник. Две сотрудницы «Кур'ера» в разные периоды жизни работали в этой сфере и знают не понаслышке, по чём «хлеб» продавца.

Они поделились своими воспоминаниями о тех периодах жизни, когда они работали в торговле.

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История 1

Мне очень тяжело вспоминать то время. Я работала в торговле в общей сложности около 8 месяцев, пока искала работу по специальности. Содержать меня во время поисков было некому, поэтому приходилось идти туда, где берут всех: в торговлю. Мне довелось поработать и в супермаркете, и в двух маленьких магазинчиках.

В супермаркете была большая текучка кадров. Очень многие девчонки работали там только чтобы было откуда уйти в декрет.

Правила трудового распорядка в супермаркете были бессмысленные и беспощадные. Ни в коем случае нельзя снимать никакую часть униформы. Нельзя бездельничать, даже когда нет покупателей. Нужно разложить или переложить товар, проверить ценники и так далее.

Если вы думаете, что кассир только сидит на кассе, «пикает» штрихкодами и считает деньги, а уходит с кассы только пить чай, то это далеко не так. Они пашут круглый день. И за ними постоянно следят камеры.

Всё, что сотрудники приносили на работу, они показывали охране. И еду, и крем для рук, и сигареты, и даже средства гигиены. Охранники клеили на всё это добро специальную наклейку и подписывали, мол, это твоё, ты не украла. Если ты что-то купила в своём же магазине, нужно принести это с чеком на пост охраны, чтобы это тоже подписали.

Ты должна соблюдать стандарты обслуживания, в любом настроении быть вежливой и улыбаться. Даже, когда на тебя накричит кто-то из начальства или покупатель, нужно сидеть на кассе и выглядеть приветливой. А хочется плакать и послать всё к чёрту.

Некоторые покупатели могут быть очень грубыми и несправедливыми. Причём они могут приходить и ругаться в магазин изо дня в день, как на работу. Их уже прокляли всем магазином сто раз, а они всё равно продолжают приходить и трепать всем нервы.

За несоблюдение какого-то правила работника могут лишить части премии. Со мной такого не случалось, но с моими коллегами бывало. На одну девочку покупатель написал жалобу в жалобную книгу. Ему не понравилось, как она с ним разговаривала. Девочка осталась без премии.

Кстати, когда пишете что-то в жалобную книгу, вы должны понимать, что это очень серьёзно. Даже за мелкие замечания продавцов и кассиров «дрючат» будь здоров. Им приходится писать длинные объяснительные, лишаться денег.

В маленьких магазинах продавец исполняет функции почти всех работников. Чем меньше магазин, тем больше функций. Нужно не только уметь обращаться с кассой, но и заполнять документы, принимать товар по накладным, самой его таскать, расставлять, делать ценники, обслуживать покупателей, убирать.

Начальники относятся к продавцам и кассирам по-разному — в зависимости от своего характера. Повысить голос — в порядкевещей, на это вообще никто внимания не обращает.

Беременных девчонок заставляют работать точно так же, как и остальных. Например, они тоже таскают тяжёлые ящики с товаром.

Один из главных минусов работы в торговле, на мой взгляд, — это материальная ответственность. За любую ошибку ты теряешь свои деньги. Если в магазине что-то пропало, то платят за это продавцы.

Нет таких кассиров и продавцов, которые ни разу не ошибались. Я ошибалась только по мелочи, но были девчонки, которые теряли существенную часть зарплаты. Когда поток людей большой, а ты работаешь второй день по 12 часов, очень легко, например, дать сдачу неправильно.

По-моему, чтобы долго работать в торговле, нужно быть достаточно умным, мудрым и спокойным человеком. Иметь очень хорошую память, чтобы помнить сотни наименований товара и их цены. Иметь железные нервы, ангельское терпение и жизнерадостный бодрый характер. И вообще смотреть на жизнь и окружающих людей философски. Именно такие продавцы работают долгие годы, у них множество благодарных постоянных покупателей. У меня есть родственницы, которые работают в торговле почти всю жизнь, так вот они именно такие.

Я не исключаю, что мне ещё придётся потрудиться в каком-нибудь магазине, потому что жизнь — сложная штука. Но надеюсь, что этого удастся избежать, потому что я не настолько сильный человек, чтобы работать в сфере торговли.

История 2

Я работала в торговле шесть лет. И это самое ужасное время в моей жизни.

Правила распорядка в разных магазинах отличались. В одном из них было самое глупое и нелогичное требование — не надевать красное бельё под униформу и не носить стринги. Только чёрное, белое и бежевое. И только «классику». Складывалось ощущение, что я работаю в магазине 18+, а не в продуктовом супермаркете.

В одной торговой сети не разрешали ходить в другие магазины. Это отслеживалось и строго наказывалось. Я уже молчу, что постоянно перетряхивали личные вещи и шкафчики. Унизительно. Предъявлять охране нужно было даже гигиенические прокладки. Всё подписывалось, ставилась печать. На всё, что есть в сумке. Кошелёк и телефон нужно было сдать охране.

Грузчиков в торговле всегда не хватает. Как и продавцов. Если ты кассир, то будь уверен, что ты будешь «и лошадь, и бык, и баба, и мужик». Поэтому, кстати, всегда открыто лишь пару касс. Ведь остальные работают на зале.

Плюсы? Зарплата? Кое-где платят, по меркам Беларуси, нормально. Но за это ты должен забыть, что у тебя есть семья. Чаще всего работают люди с кредитами или одинокие. Первым нужно выплатить долги, а у вторых много свободного времени. Да и берут в торговлю всех. А вот уходят оттуда сразу же, как рассчитаются с долгами, или же когда замаячит декрет.

Я ушла из торговли, когда поняла, что, приходя домой, я рыдаю от бессилия и страха из-за того, что завтра туда нужно идти опять. Я готова была пойти на мизерную зарплату, лишь бы туда не возвращаться.

Меня удивляют люди, которые работают в торговле по 20 лет. Причем не на какой-то хорошей должности, а, допустим, продавцом. Я даже не представляю, откуда у них такая сила воли.