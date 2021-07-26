Фотографии и истории знакомства трёх слуцких пар.

Евгений и Светлана Савчик

Реклама

Молодожёны познакомились пять с половиной лет назад в социальной сети ВКонтакте. После продолжительной переписки они встретились. Это произошло в канун Нового года, 31 декабря, около ТЦ «Маяк». После этого свидания Евгений и Светлана стали встречаться.

Предложение Евгений сделал 8 марта в ювелирном магазине. Они вместе выбрали Светлане кольцо, и молодой человек предложил девушке стать его женой. Светлана ответила: «Да!»

Александр и Виктория Карагаевы

Будущие супруги познакомились в интернете. После виртуального общения Александр пригласил Викторию на реальное свидание.

Предложение молодой человек сделал в семейном кругу, когда пара отмечала юбилей мамы Александра. По окончании торжества он предложил Виктории выйти за него замуж. «Я ожидала, что вот-вот мой парень сделает мне предложение, — признаётся Виктория. — Конечно, я согласилась».

Владимир и Ольга Васьковские

Молодожёны учились в педуниверситете имени Максима Танка, были одногруппниками. «Это был солнечный день 2015 года. Нас преподаватель повёл показывать стадион. По пути мы с Ольгой и познакомились», — рассказывает Владимир.

Предложение он сделал в студенческом общежитии. «Вова пришёл ко мне, сел рядом и говорит: «Я тебе кольцо купил, выйдешь за меня?». Я сразу же расплакалась и побежала звонить маме, чтобы сказать, что выхожу замуж. Только после звонка вспомнила, что забыла сказать «Да», — вспоминает Ольга.