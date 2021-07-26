Глава МЧС Беларуси рассказал, почему спасатели будут применять оружие и силу. И при чем тут бчб-флаги

В случае возникновения угрозы нацбезопасности или территориальной целостности страны на сотрудников МЧС будет распространяться закон «Об органах внутренних дел». Они будут вправе применять физическую силу, спецсредства и табельное оружие. Также спасатели продолжат работу по снятию БЧБ-символики в труднодоступных местах. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил Вадим Синявский, глава ведомства.

— Министерство по чрезвычайным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают национальную безопасность Республики Беларусь, поэтому как бы сложно ни было, какие бы мы задачи не выполняли, мы — люди в погонах, и в случае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной целостности Республики Беларусь определены соответствующий расчет, вооружение и экипировка, — пояснил Вадим Синявский. — В случае возникновения нештатных ситуаций (будем называть — чрезвычайных ситуаций) мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению.

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При этом, отметил министр, на сотрудников ведомства будет распространяться закон «Об органах внутренних дел». А точнее, условия применения физической силы, спецсредств, табельного оружия. Кроме того, спасатели, как и милиционеры, «будут законодательно защищены от различного рода угроз».

— Сейчас будут внесены в порядок подготовки личного состава соответствующие методики, мы проведём занятия с личным составом, с командирами и будем готовить их для выполнения задач по предназначению, — отметил министр.

Вадим Синявский пообещал и дальше снимать бчб-флаги и символику в труднодоступных местах.

— Мы выполняли эту работу, выполняли и будем выполнять, — сказал министр. — Речь может идти об этих фашистских символах, по другому мы их называть сейчас не можем, к сожалению. Они сами это заслужили, эти деятели, которые их распространяли. И сегодня нормальный разумный человек отдает себе отчет, что могло бы произойти с нашей страной, если бы, не дай бог, эти негодяи захватили власть в стране. Никто им этого не позволит, в том числе и МЧС, — заявил чиновник.