Средняя зарплата в Слуцком районе выросла на 18,4 рубля. А как у соседей

По данным Белстата, средняя зарплата за июнь в Слуцком районе составила 1 175,5 руб. Это на 18,4 рубля больше, чем в мае. До этого средний доход случчан уменьшался на 13,7 рубля.

Солигорский район потерял 346,9 рубля, а Копыльский, Любанский и Стародорожский оказались в плюсе — прибавили соответственно по 39,8 рубля, 46,3 рубля и 26,9 рубля. Напомним, что в статистике указывается так называемая «получка грязными», то есть вся начисленная зарплата, из которой ещё будут удержаны подоходный налог и отчисления в пенсионный фонд. В сумме это составляет 14%. В результате работник получает так называемую зарплату «чистыми».