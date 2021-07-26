Топ-10 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Отдел новостей
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Посмотрите, чем занимались жители Слуцка и гости нашего города на прошедшей неделе, с 19 по 25 июля. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые пользователи сами выложили в Instagram.

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Публикация от Наталия Карака (@nataliiakaraka)

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Публикация от Viktoria Barchuk (@viktoria__barchuk)

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Публикация от ЛАДА ПЯТНИЦКАЯ (@pyat_nits_kaya)

 

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Публикация от Юля💫 (@pozdnyysh)

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Публикация от Evzhenyaka (@evzhenyaka)

 

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Публикация от Anzhelika Rudnitskауа_slutsk (@ang_96_r)

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Публикация от Катрина (@sa_catherina)

 

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Публикация от Виктория (@vi4ka_shkurskaya)

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Публикация от Anastasia (@anastasiagoritsa)

 

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Публикация от Елена (@alezzen)