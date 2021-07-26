Происшествия на выходных. Очередь из фур в Беларуси

Два человека получили ожоги, используя жидкость для розжига

Рано утром в воскресенье 17-летний парень получил ожоги, когда разжигал печь в гараже с помощью легковоспламеняющейся жидкости. Это произошло в деревне Стальбовщина Узденского района.

Ночью с воскресенья на понедельник по такой же причине получила ожоги гражданка 1969 года рождения в Кобрине. Она разжигала мангал. МЧС

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На пожарах погибли люди

Около полудня в воскресенье горела квартира на 9-м этаже 9-этажки в Минске. Обнаружен погибший хозяин 1963 года рождения.

В 16.18 в воскресенье пожарным сообщили, что горит жилой дом в деревне Круглое Могилёвской области. Погибла гостья 1972 года рождения. До приезда спасателей люди вытащили из огня брата хозяйки и гостя. Последний госпитализирован.

Поздно вечером в воскресенье горел дом в деревне Погорельцы Несвижского района. Погиб хозяин 1969 года рождения. МЧС

Горели леса и торфяники

За субботу и воскресенье ликвидированы:

14 лесных пожаров общей площадью 3,91 га,

3 торфяных пожара площадью 0,95 га,

13 пожаров травы и кустарников площадью 4,08 га. МЧС

Очередь из грузовиков на выезд из Беларуси

ДТП за выходные

Минская область

По состоянию на 18.00 воскресенья в очереди на выезд из Беларуси стояло 1890 большегрузов. По состоянию на 18.00 на выезде в Литву стояло более 1350 фур. Также сотни фур собирались на границах с Латвией и Польшей. На границе с Украиной очередей не было.

В субботу, 24 июля, около часа ночи нетрезвый водитель 1981 года рождения за рулём «Киа Спортейдж» на автодороге «Минск-Микашевичи» столкнулся с попутно двигавшимся «Ситроеном». Женщина-водитель и двое пассажиров «Ситроена» госпитализированы.

Брестская область

В Ивацевичском районе в субботу около 17 часов 72-летний житель райцентра за рулем «Рено», по предварительной информации, уснул за рулем и съехал в кювет. В результате происшествия пенсионер госпитализирован.

Около 19 часов в субботу в Березовском районе 23-летняя водитель «Фольксвагена», по предварительной информации, неправильно выбрала скорость. Автомобиль занесло и выбросило в кювет. Водитель и 23-летний пассажир на заднем сидении госпитализированы. 25 июля около полуночи в Барановичах 23-летний водитель «Рено», по предварительной информации, выезжал с парковки. На дороге в это время был пьяный 31-летний минчанин. Водитель сбил его, мужчину госпитализировали.

Могилёвская область

В субботу около 22 часов в Бобруйском районе 44-летний водитель «Опеля Вектра» наехал на 39-летнего мужчину. Тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший доставлен в больницу.

Гомельская область

Витебская область

Ночью 25 июля 31-летний водитель «Рено Лагуна» на автодороге в Речицком районе не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в деревья. Его госпитализировали с телесными повреждениями.

В воскресенье около 13:30 в Докшицком районе на автодороге произошло ДТП с участием трех машин. «Фольксваген» в результате столкновения перевернулся на крышу. Девушка на пассажирском сидении (по предварительной информации, не была пристегнута ремнем) погибла, а водитель госпитализирован. Пресс-служба МВД Беларуси

Литве не хватило колючей проволоки для забора на границе с Беларусью

Наводнение в Сочи, есть погибшие, пропал ребёнок

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью в 30 раз больше нелегальных мигрантов, чем за весь 2020 год. Правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию и начало строить на границе стену из колючей проволоки. В субботу стало известно, что проволоки не хватает. Её попросили у других стран. Одной из первых вызвалась помочь Эстония.

Вечером 23 июля в Сочи произошло наводнение. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков. В итоге погибли три человека, еще трое пропали без вести. Среди пропавших — несовершеннолетняя девочка. Медуза

В России оштрафовали инициатора видеообращения к Путину

Жители Перми записали видеообращение к Путину. Они попросили у него защитить стадион, на месте которого хотят построить жилой квартал. Троих участников видеозаписи задержали. Одну из задержанных оштрафовали по статье о несанкционированном митинге. Медуза

Протесты в Венгрии и Франции

В Будапеште 25 июля прошла ежегодная акция в поддержку ЛГБТ-сообщества. В этом году на неё вышли тысячи людей. Они протестовали против закона о «гей-пропаганде», который приняли в Венгрии месяц назад.

Больше 160 тысяч человек в разных городах Франции 24 июля вышли на акции протеста против обязательной вакцинации от коронавируса. Медуза