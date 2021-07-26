«Стоит перейти реку — и мы на Полесье». Слуцкий краевед рассказал много интересных фактов про Случь (видео)

Глеб Рулёв, Александр Бранкевич
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Краевед Андрей Попов рассказал, почему река в Слуцке называется Случь, какой она была раньше и к каким племенам можно отнести случчан на разных берегах.

Приятного просмотра!

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Интервью: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв