Краевед Андрей Попов рассказал, почему река в Слуцке называется Случь, какой она была раньше и к каким племенам можно отнести случчан на разных берегах.

Приятного просмотра!

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Интервью: Александр Бранкевич, Видео: Глеб Рулёв