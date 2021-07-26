Один из самых волнительных моментов вступительной кампании — ожидание зачисления на выбранную специальность. Рассказываем, где и когда искать себя в списках зачисленных на бюджет или платное.

Когда и как я узнаю, поступил или нет?

Каждый белорусский вуз выложит на своём официальном сайте списки рекомендованных к зачислению на бюджет с 26 июля по 5 августа, на платное — с 9 по 11 августа. Если на странице университета есть личный кабинет абитуриента, вся информация о зачислении будет в нём. Некоторые университеты проводят открытое зачисление, когда абитуриенты приходят на общее собрание, где заслушивают результаты вступительной кампании. Также приёмная комиссия высылает на указанный при подаче документов адрес письмо с извещением о зачислении.

Когда нужно подписывать договор с вузом?

Если ты участвовал в общем конкурсе, то вуз пригласит тебя на собеседование, где ты окончательно выберешь специальность и подпишешь с учебным заведением договор. Абитуриентов, которые претендовали только на одну специальность, зовут сразу на заключение договора. Несовершеннолетние должны прийти с родителем или опекуном.

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Могу ли я забрать документы, если передумал поступать на бюджет?

Если ты нашёл себя в списках рекомендованных, но поступать на выбранную специальность передумал, ты можешь забрать документы и переподать на платную форму на любую другую специальность и в любой вуз. Либо пойти на бюджет в понравившийся колледж: приём документов продолжается до 12 августа.

Что делать, если не попал в списки зачисленных на бюджет?

Не попал в список зачисленных на бюджет — ты можешь участвовать в конкурсе на платные места. Чтобы лишний раз не бегать в университет, при подаче документов заполни заявление сразу на две формы: бюджет и платное.