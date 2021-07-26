Белорусы смогут оформлять туристические визы в Египет через онлайн-платформу. Об этом рассказал Сергей Терентьев, посол Беларуси в Египте, пишет Sputnik.by.

По его словам, Беларусь была включена во вторую группу стран, граждане которых могут получать египетские визы на электронной платформе: «Наши граждане заходят на электронную платформу, подают заявку и при прилёте в любой международный пункт аэропорт Египта уже получают штамп в паспорте».

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Дипломат сказал, что в ближайшие дни электронная база заработает, и после этого белорусам необязательно будет ехать за визами в Москву.

Сейчас визу у белорусов просят во многих египетских аэропортах, кроме тех, что находятся на Синайском полуострове. То есть для туристической поездки в Шарм-эль-Шейх, к примеру, виза не понадобится. В остальных случаях документ оформляется в посольстве Египта и стоит 25 долларов.