Главный санврач области проведёт приём в Слуцком центре гигиены и эпидемиологии

Отдел новостей
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Приём состоится во вторник, 27 июля. Его будет проводить Владимир Рызгунский, главный государственный санитарный врач Минской области.

  • Время: с 12.00 до 14.00.
  • Предварительная запись по телефону (801 795) 5 25 43.
  • Адрес: улица Копыльская, 25