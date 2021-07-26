Главный санврач области проведёт приём в Слуцком центре гигиены и эпидемиологии

Приём состоится во вторник, 27 июля. Его будет проводить Владимир Рызгунский, главный государственный санитарный врач Минской области.

Время: с 12.00 до 14.00.

с 12.00 до 14.00. Предварительная запись по телефону (801 795) 5 25 43.

по телефону (801 795) 5 25 43. Адрес: улица Копыльская, 25