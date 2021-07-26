«Если вы еще не отгадали сегодня загадку, - самое время», - считает случчанин

«День загадывания загадок» отмечают во многих странах 26 июля. Трудно ответить, когда точно и зачем появились загадки.

Скорее всего, они существовали уже у древних народов, когда выполняли роль своеобразных тестов на знание окружающего мира для целей выживания. Издавна использовались в сказочном фольклоре и поэзии по всему миру. Придумыванием загадок занимались великие мыслители, философы, учёные, известные писатели для того, чтобы человечество не разучилось «шевелить мозгами». Загадки и головоломки полезны как малышам, так и людям с большим опытом, так как первые — умнеют, а вторые — молодеют.

Наша жизнь - сплошная загадка, и мы постоянно решаем мудрёные задачки. Один умник сказал про это: «Без ног, а идёт, без рук, а даёт подзатыльники».