Что изменится в Беларуси с 1 августа. Обзор

Вырастет размер ежемесячных детских пособий

Размер этих пособий меняется дважды в год (1 февраля и 1 августа), зависит от среднемесячной начисленной зарплаты работников страны за последний квартал (сейчас эта сумма равна 1416,4 рубля). Итого с августа этого года и до февраля 2022-го ежемесячное пособие на первого ребёнка до трёх лет вырастет до 495,74 рубля (+23 рубля), на второго и последующих детей — до 566,56 рубля (+26 рублей), на ребёнка-инвалида — до 637,38 рубля (+29 рублей).

После пересчёта бюджета прожиточного минимума (БПМ), который проводят четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — изменятся выплаты за рождение детей и минимальные пенсии.

Снизится НДС на детское питание

В феврале на детское питание и другие товары для детей подняли ставку налога на добавленную стоимость с 10% до 20%. Согласно указу № 285 «О налогообложении» с 1 августа с 20% до 10% снижается НДС на овощные и фруктовые соки для детей раннего возраста, на фрукты, орехи и прочие съедобные части растений, приготовленные или консервированные, на безалкогольные напитки.

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Обновят список «тунеядцев»

В августе в Беларуси обновят список тунеядцев, от которых не поступает отчислений в бюджет.

Если вы боитесь оказаться в этом списке, во избежание проблем можно самостоятельно обратиться в службу занятости населения и предоставить документы о трудоустройстве. Так власти советуют поступить тем, кто работает или учится за пределами Беларуси.

Что ожидает тех, кто попадет в список тунеядцев?

Если у них в собственности есть жильё, они будут оплачивать КУ по полным тарифам. Это касается горячей воды, отопления и газа.

Выплаты медикам в «красной зоне» уменьшат

С 1 августа Минздрав меняет условия доплат медикам, работающим с COVID-19.

Медики, которые работают в ковидных бригадах, с 1 августа смогут рассчитывать на выплату надбавок в полном объёме только за отработанное время.

Например, если медик отработал 20 смен за месяц, при этом фактически он находился с инфицированными коронавирусом пациентами по 1−2 часа в день, то надбавки ему заплатят не за всё отработанное время, а за часы работы в условиях коронавируса.

Оплата будет осуществляться отдельно «по каждой строке табеля учёта рабочего времени».

Новый сбор за пересечение границы

Сбор за выезд из Беларуси уже введён в Гомельской, Гродненской и Брестской областях. С 1 августа к ним добавится еще и Витебская. Так что выехать из Беларуси бесплатно с 1 августа можно будет лишь из Могилёвской области, которая граничит только с Россией. Размер сбора — одна базовая величина (29 рублей) за автомобиль массой не более 5 тонн.

Число пассажиров при этом значения не имеет. Сообщается, что сбор вводится до 1 января 2023 года.

Для некоторых водителей сделано исключение (например, для ветеранов и тех, кто едет за медпомощью или на похороны родственника).

В Беларусь придут три новые авиакомпании

В августе в страну придут три новые авиакомпании — улететь можно будет в Бишкек, Тбилиси и Череповец. Киргизская авиакомпания Avia Traffic Company начнет летать из Бишкека в Минск и обратно с 3 августа. С 5 августа совершать полеты в Минск из Тбилиси станет также грузинская авиакомпания Georgian Airway. А с 1 сентября к ним присоединится российский перевозчик «Северсталь» с рейсами Минск — Череповец — Минск.

Кроме того, «Белавиа» 4 августа выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск — Кутаиси — Минск.