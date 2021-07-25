Красиво жить не запретишь. В доме главы ГИБДД Ставропольского края обнаружили золотые унитазы и лепнину

На Ставрополье задержали группировку гаишников, которая зарабатывала на транзите сельхозпродукции. Денег хватало — Алексей Сафонов, главный автоинспектор региона, жил в «золотом дворце».

Поводом для спецоперации в Ставропольском крае стало уголовное дело, которое возбудило ГСУ СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Возбуждено дело по наиболее тяжкой шестой части статьи 290 УК РФ, «Получение взятки в особо крупном размере в составе группы». Можно сказать, что это профильная статья для сотрудников Госавтоинспекции. По версии следствия, в регионе орудовала группировка действующих и бывших гаишников, которую возглавлял начальник УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю полковник полиции Алексей Сафонов.

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Золото банды

Сафонова задержали сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России и ГУ МВД РФ по СКФО при силовой поддержке Росгвардии. Также сообщается о задержании ещё шести человек:бывшего начальника отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю,инспектора УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, и четверых гражданских. Возможно, дело переквалифицируют на более тяжкую статью 210 УК, «Организация преступного сообщества или участие в нём». Число задержанных может увеличиться.

Первым о задержании сообщил Александр Хинштейн, депутат Госдумы, который проиллюстрировал новость фотографиями дворца главы местного УГИБДД ГУ МВД РФ, напоминающего царскую резиденцию. Золочёные интерьеры в стиле барокко, лепнина, кровать с резными спинками и позолоченные унитазы показывают, с одной стороны, богатство задержанного, с другой — его странный вкус.

У Сафонова во дворе оперативники обнаружили несколько иномарок, среди которых оказались новые внедорожники BMW X7 и BMW Х6. Каждый автомобиль стоит около восьми миллионов рублей. Конечно, на «немцах» оказались красивые номера. Один из них (с цифрами 007) до того, как попасть на X7, висел на «Ладе-Весте» и продавался в Интернете за 90 тысяч рублей. Автор объявления оставил и номер телефона, зарегистрированный в Санкт-Петербурге. К новому владельцу номер попал в 2020 году и уже до конца года отметился пятью штрафами ГИБДД — все за превышение скорости.